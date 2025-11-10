El dramático desplome del Real Zaragoza en un año: tan solo 7 victorias en los últimos 365 días y sin una pizca de esperanza

Los últimos 365 días del Real Zaragoza han sido algo parecido a un infierno. El conjunto aragonés vive actualmente el peor momento de sus 93 años de historia, colista de Segunda División, con solo 6 puntos tras 13 jornadas de competición y encadenando seis derrotas consecutivas.

La permanencia se aleja ya a 9 puntos cuando solo es noviembre y el Real Zaragoza es un equipo totalmente desalmado. El zaragocismo apenas tiene a que agarrarse, por no decir nada, y su caída del fútbol profesional parece irremediable.

Tras 13 temporadas en la categoría de plata, ha habido semanas, meses y temporadas de mucho sufrimiento y de gran pesimismo. Pero lo que ha vivido el Real Zaragoza, y sobre todo, su afición, en el último año, no tiene comparación. Solo ha ganado 7 partidos de 41 (oficiales de Liga), casi un curso completo.

Hace un año, el 10 de noviembre de 2025, el Real Zaragoza, aunque empezaba a mostrar importantes carencias y era un equipo irregular, había hecho el mejor primer tercio de temporada de su etapa en Segunda División.

Tras 14 jornadas sumaba 23 puntos, habiendo ganado siete partidos, empatado dos y cinco derrotas. Además, este curso disputó las primeras tres jornadas a domicilio por las obras de La Romareda.

A partir de entonces, cuando había empatado 1 con la S.D. Huesca, comenzó la caída. Empató ante el Málaga y el Córdoba, cayó ante el Albacete, volvió a empatar contra el Deportivo y perdió frente a Eibar y Oviedo, derrota que provocó la dimisión de Víctor Fernández. En el último partido del 2024, el Real Zaragoza ganó al Racing de Ferrol con David Navarro como entrenador (primer triunfo de esos 7 en el último año).

Ya en 2025, de los 21 choques del curso 2024/25, los aragoneses consiguieron la victoria ante el Málaga, Mirandés, Racing de Ferrol, Cartagena y Deportivo de La Coruña. En la temporada actual 2025/26, en 13 jornadas solo ha sumado los tres puntos ante el Mirandés y es último con 6 puntos. Aunque se venció como un curso complicado, nadie se imaginaba tal mazazo.

Así pues, tras conseguir salvarse del descenso a Primera RFEF en la penúltima jornada en los dos últimos cursos, en la actual campaña parece que, si nada cambia, el Real Zaragoza estará sentenciado mucho antes. La esperanza, por mucho que la afición quiera mantenerla, va desapareciendo poco a poco, semana a semana.

El conjunto zaragozano arrastra pésimos resultados deportivos, pero la situación implica, y mucho, a sus gestores. A 9 puntos de la salvación, y tras sufrir otro desastre este domingo en Granada, no hay quien dé la cara.