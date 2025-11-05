El Real Zaragoza está "muy vivo" y con "hambre": "La mejoría no está siendo suficiente para ganar, pero estamos más cerca"

El Real Zaragoza no mira más allá del encuentro del próximo domingo ante el Granada. Una auténtica final. Los aragoneses son colistas con solo 6 puntos y en la siguiente jornada se enfrentan al conjunto nazarí, también en descenso, con la obligación de sumar ya una victoria.

Este miércoles, Pablo Insua, futbolista del Real Zaragoza, ha reconocido en rueda de prensa que en el vestuario no se hacen cálculos ni se piensa en el futuro, solo en ganar al Granada el domingo. Así pues, al plantearle al central la situación de sumar 45 puntos de los 90 restantes, ha manifestado que “antes de 45 hay que sumar 3” y que pensar a largo plazo sería equivocarse.

“Hay que buscar la primera victoria cuanto antes. Ojalá este fin de semana y poder encadenar buenos resultados. Si nos desviamos de eso, nos descentramos, nos entran las dudas y los miedos y no llegará ni la primera victoria”, ha declarado. Aun así, ha defendido que el reto es “importante, pero no imposible”.

En cuanto al sentir del vestuario en una dinámica tan negativa y preocupante, Insua ha reconocido que no era lo que querían, aunque seguramente sí lo que merecen, pero que están “muy vivos, con mucha hambre y con muchas ganas”.

En ese sentido, ha asegurado que desde la llegada de Sellés las semanas de trabajo han sido “buenas” y eso hace que el grupo tenga ganas e ilusión de enfrentarse a las adversidades. “El equipo ha competido bien en los últimos dos partidos”, ha confesado y entiende que el encuentro frente al Depor “se decidió por talento individual”. No obstante, el gallego es crítico y ha subrayado que el Real Zaragoza tiene que “hacer más”.

De esta forma, Insua considera que el cuadro aragonés debe seguir en esta línea: “Desde mi punto de vista hay una mejoría, pero no está siendo suficiente para ganar. Estamos más cerca. En el momento que llegue la victoria y mantengamos ese nivel, vendrán más, habrá otra liberación”.

Factor mental

Como uno de los más veteranos dentro del vestuario, Insua ha explicado algunas claves para salir de esta situación, principalmente, el aspecto mental. “Cuando sumas rachas de partidos sin ganar puede pesar y entrar la ansiedad. La situación es la que es, hay que afrontarla con confianza y con motivación para darle la vuelta”.

Asimismo, ha repasado que todos los equipos “tienen momentos malos” y es importante “no darle demasiadas vueltas”. “O eres muy fuerte mentalmente o te influye de manera negativa. Les diría que se centraran en lo que tienen que hacer, en su día a día, en jugar con confianza. Es entendible que el ambiente sea negativo, debemos abstraernos”, ha reflexionado.

También ha apelado a esa “madurez” mental cuando las cosas se ponen cuesta arriba en los partidos: “Cuando se nos ponen por delante, a nivel mental nos está costando afrontar las situaciones. Tenemos que cambiarlo, buscar ponernos por delante o si pasa al revés, ser más maduros. Los partidos te dan opciones”.

En su papel de veterano, ha destacado el nivel de Alejandro Gomes, el canterano que debutó el pasado domingo como pareja de Insua en la zaga. “Gomes hizo un buen partido. Dio el nivel en un partido complicado. Lo vi fantástico. Tiene un nivel muy alto para su edad, debe tener tranquilidad y confianza. Tiene un futuro buenísimo”, ha elogiado.

Partido ante el Granada

En el choque de este domingo Insua se reencuentra con su exequipo, el Granada. Sin embargo, el futbolista blanquillo ha declarado que no es una motivación diferente para él. “Lo que me importa es volver con la victoria de Granada. Estoy motivado por el partido por la necesidad de ganar, no por ser con el Granada es un partido diferente”, ha añadido.

Además, como futbolista que comenzó la temporada en tierras andaluzas, imagina que la situación allí será tan complicada como la del Real Zaragoza, pues el objetivo nazarí era luchar por ascender (tiene 11 puntos).

Por otro lado, el Real Zaragoza juega a domicilio, pudiendo incluso ser positivo, ya que no ha ganado todavía como local. Pese a esa estadística, Insua ha reconocido que “si pudiese, elegiría jugar todos los partidos en casa”.

En el aspecto del ambiente, ha declarado que entiende que la afición exprese su malestar y que no tienen nada que reprocharle. “Ojalá pudiéramos darles más alegrías”, ha lamentado.

Por último, sobre la visita de Juan Forcén y Fernando López al entrenamiento de este miércoles, Insua ha apuntado que les dan “confianza y ánimo”, así como les exigen más.