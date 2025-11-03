Lágrimas, enfado y más falta de gol en un Ibercaja Estadio que sigue sin ver ganar a su Real Zaragoza

La afición del Real Zaragoza sigue sin ver ganar a su equipo en casa. El nuevo campo portátil, lejos de ser el fortín que prometía, se ha convertido en un escenario maldito para el conjunto aragonés. Tras 6 partidos como local, no ha logrado la victoria, tan solo dos empates y únicamente dos goles a favor.

Así pues, el Ibercaja Estadio no ha dado ninguna alegría a los zaragocistas, más bien todo lo contrario. El Real Zaragoza, que echa de menos La Romareda, cayó ante el Andorra 1-3, después logró empatar ante el Valladolid y el Albacete, pero perdió ante el Córdoba (0-1), la Cultural Leonesa (0-5) y el Deportivo de La Coruña (0-2).

Este domingo fue el estreno de Sellés en el banquillo local, y pese a la situación, su llegada invitaba al optimismo a muchos aficionados. Unos que, por cierto, mostraron su rechazo a la propiedad del club con protestas antes y durante el encuentro.

No obstante, tampoco el valenciano ha cambiado la suerte de un equipo que apunta al descenso, colista con solo 6 puntos en 12 partidos (1 victoria y 6 goles a favor).

En este aspecto, al Real Zaragoza le continúa pasando factura la falta de pegada, pues frente al Depor pudo ponerse por delante con una ocasión clarísima de Toni Moya que tiró al portero. Otro reflejo de la incapacidad de cara a puerta. Y es que los aragoneses tan solo han marcado dos goles en el Ibercaja Estadio.

De hecho, el zaragocismo apenas ha disfrutado de un gol de su equipo. El primero fue ante el Andorra cuando el partido ya iba 0-3, y el segundo, sirvió para adelantarse ante el Valladolid, pero el conjunto visitante empató a los 3 minutos.

Emociones en el partido

Tampoco fue diferente anoche en un encuentro donde los sentimientos fueron protagonistas. Lo fue la emoción y las lágrimas con un minuto de silencio como pocos se recuerdan, por el fallecimiento del joven canterano del Real Zaragoza, Jorge Casado. En el césped estuvieron junto a los jugadores sus compañeros de equipo y su familia con la camiseta de Jorge.

El silencio fue sepulcral y el momento provocó las lágrimas de muchos asistentes en las gradas.

Sin embargo, al finalizar ese minuto de silencio, se produjo otro de los instantes más llamativos de la jornada. Como estaba previsto en los actos programados para protestar contra la directiva, los aficionados, quizás menos de lo esperado, abandonaron el campo hasta el minuto 10.

La situación es insostenible y el zaragocismo quiere soluciones. Por ello, dos horas antes del partido se concentraron cientos de aficionados para protestar con la pancarta de “estamos hartos”, así como gritos de “directiva, dimisión” o “Zaragoza somos nosotros”. Unos cánticos que se repitieron durante el partido, sobre todo cuando el equipo se puso por detrás en el marcador.

“Diles que se vayan” fue otro de los lemas que se escucharon dentro del feudo maño, donde el enfado era generalizado, y también en el minuto 32 hubo una gran pitada. Está claro que no hizo efecto.