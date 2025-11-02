Así hemos vivido la derrota del Real Zaragoza frente al RC Deportivo (0-2): la quinta consecutiva
El Ibercaja Estadio acoge este domingo el encuentro de la jornada 12 de Segunda División entre aragoneses y gallegos.
Más información: Cientos de zaragocistas se concentran y protestan contra la "mala gestión" de la directiva: "Esperamos que den la cara"
LAS CLAVES
- 22:56 FINAL DEL PARTIDO
- 22:35 SEGUNDO DEL DEPOR
- 22:17 GOL DEL DEPOR
- 22:07 SEGUNDA MITAD
- 21:52 DESCANSO
- 21:03 COMIENZA EL PARTIDO
El Real Zaragoza y el Deportivo de La Coruña se ven las caras este domingo a partir de las 21.00 en el Ibercaja Estadio en una jornada marcada por las protestas de la afición zaragocista contra la directiva.
Más allá de esto, Sellés se estrena en casa como entrenador del Real Zaragoza y con la obligación de conseguir tres puntos que permitan ver la situación con algo más de optimismo. Actualmente, los aragoneses son colistas con 6 puntos y la permanencia está ya a siete de distancia.
-
Real Zaragoza 0 - 2 RC Deportivo | FINAL DEL ENCUENTRO
90': Final del partido. Derrota del Real Zaragoza. La quinta consecutiva.
-
Real Zaragoza 0 - 2 RC Deportivo | Cambios en el Real Zaragoza
85': Sustituidos Valery y Aguirregabiria. Entran Juan Sebastián y Paulino.
-
Real Zaragoza 0 - 2 RC Deportivo | Salva Germán el gol
83': Salva sobre la línea de gol el 1-2 el guardameta del Depor.
-
Real Zaragoza 0 - 2 RC Deportivo | La afición estalla
77': La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su enfado ante la directiva y los jugadores: "Directiva, dimisión", "echale huevos".
-
Real Zaragoza 0 - 2 RC Deportivo | GOL DE MELLA
72': GOL DE MELLA. Conducción individual de Yeremay a la contra, desde el fondo del campo se la deja a Mella para que anote a placer el segundo. Rompe el partido el Deportivo.
-
Real Zaragoza 0 - 1 RC Deportivo | Amarilla a Comas
69': Cartulina amarilla para el futbolista del Depor, Comas, por una dura entrada ante Valery.
-
Real Zaragoza 0 - 1 RC Deportivo | Doble cambio en el Zaragoza
67': Doble cambio en el cuadro blanquillo. Entran Bazdar y Kenan Kodro y se marchan Soberón y Raúl Guti.
-
Real Zaragoza 0 - 1 RC Deportivo | Cambio en el cuadro visitante
65': Primera rotación en el Depor de Hidalgo. Se va Zakaria y entra Stoichkov.
-
Real Zaragoza 0 - 1 RC Deportivo | Busca el empate del Zaragoza
56': Se viene arriba el Real Zaragoza para buscar el empate. Los golpeos de Guti y Moya pegan en la defensa.
En el saque de esquina define Valery fuera.
-
Real Zaragoza 0 - 1 RC Deportivo | GOLAZO DE MARIO SORIANO
54': Se adelanta el Depor con un golazo de Mario Soriano en una falta que saca Yeremay para que le pegue el delantero.
-
Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Falta peligrosa para el Depor
54': Falta al borde del área para el Depor...
-
Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Disparo de Moya
50': Buen golpeo de Toni Moya desde la frontal. Se va alto.
-
Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Buena salida
49': Presiona más el Real Zaragoza en este inicio del segundo acto.
-
Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | INICIO DE LA SEGUNDA PARTE
46': Comienza la segunda parte. Posesión para el Real Zaragoza. Todo por decidir.
-
Asistencia al Ibercaja Estadio
Asistencia oficial al Ibercaja Estadio este domingo: 14.566 espectadores.
-
Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | FINAL DE LA PRIMERA PARTE
49': Descanso en el Ibercaja Estadio. Había logrado un córner el Real Zaragoza pero el colegiado Saúl Ais no deja sacar y pita el final de la primera mitad.
-
Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Respuesta del Depor
49': Responde el Depor a la llegada maña. Soriano, bien posicionado dentro del área, dispara a gol, pero salva Insua provocando el córner.
-
Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Buena ocasión de los aragoneses
46': Acción de Pau Sans en el área, combina con Guti y este trata de combinar con Soberón casi en la línea de gol. No llega el delantero a cabecear. Era muy buena.
-
Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | 4 minutos de añadido
45': Se jugarán cuatro minutos más de la primera parte.
-
Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Atendido Insua
43': Pablo Insua ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza y está siendo atendido por los médicos del club. Le tienen que vendar totalmente.