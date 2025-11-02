Así hemos vivido la derrota del Real Zaragoza frente al RC Deportivo (0-2): la quinta consecutiva

El Real Zaragoza y el Deportivo de La Coruña se ven las caras este domingo a partir de las 21.00 en el Ibercaja Estadio en una jornada marcada por las protestas de la afición zaragocista contra la directiva.

Más allá de esto, Sellés se estrena en casa como entrenador del Real Zaragoza y con la obligación de conseguir tres puntos que permitan ver la situación con algo más de optimismo. Actualmente, los aragoneses son colistas con 6 puntos y la permanencia está ya a siete de distancia.