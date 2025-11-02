Ibercaja Estadio.

Así hemos vivido la derrota del Real Zaragoza frente al RC Deportivo (0-2): la quinta consecutiva

El Ibercaja Estadio acoge este domingo el encuentro de la jornada 12 de Segunda División entre aragoneses y gallegos.

El Real Zaragoza y el Deportivo de La Coruña se ven las caras este domingo a partir de las 21.00 en el Ibercaja Estadio en una jornada marcada por las protestas de la afición zaragocista contra la directiva

Más allá de esto, Sellés se estrena en casa como entrenador del Real Zaragoza y con la obligación de conseguir tres puntos que permitan ver la situación con algo más de optimismo. Actualmente, los aragoneses son colistas con 6 puntos y la permanencia está ya a siete de distancia.

    Real Zaragoza 0 - 2 RC Deportivo | FINAL DEL ENCUENTRO

    90': Final del partido. Derrota del Real Zaragoza. La quinta consecutiva. 

    Real Zaragoza 0 - 2 RC Deportivo | Cambios en el Real Zaragoza

    85': Sustituidos Valery y Aguirregabiria. Entran Juan Sebastián y Paulino. 

    Real Zaragoza 0 - 2 RC Deportivo | Salva Germán el gol

    83': Salva sobre la línea de gol el 1-2 el guardameta del Depor.

    Real Zaragoza 0 - 2 RC Deportivo | La afición estalla

    77': La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su enfado ante la directiva y los jugadores: "Directiva, dimisión", "echale huevos". 

    Real Zaragoza 0 - 2 RC Deportivo | GOL DE MELLA

    72': GOL DE MELLA. Conducción individual de Yeremay a la contra, desde el fondo del campo se la deja a Mella para que anote a placer el segundo. Rompe el partido el Deportivo.

    Real Zaragoza 0 - 1 RC Deportivo | Amarilla a Comas

    69': Cartulina amarilla para el futbolista del Depor, Comas, por una dura entrada ante Valery. 

    Real Zaragoza 0 - 1 RC Deportivo | Doble cambio en el Zaragoza

    67': Doble cambio en el cuadro blanquillo. Entran Bazdar y Kenan Kodro y se marchan Soberón y Raúl Guti.

    Real Zaragoza 0 - 1 RC Deportivo | Cambio en el cuadro visitante

    65': Primera rotación en el Depor de Hidalgo. Se va Zakaria y entra Stoichkov.

    Real Zaragoza 0 - 1 RC Deportivo | Busca el empate del Zaragoza

    56': Se viene arriba el Real Zaragoza para buscar el empate. Los golpeos de Guti y Moya pegan en la defensa.

    En el saque de esquina define Valery fuera. 

    Real Zaragoza 0 - 1 RC Deportivo | GOLAZO DE MARIO SORIANO

    54': Se adelanta el Depor con un golazo de Mario Soriano en una falta que saca Yeremay para que le pegue el delantero.

    Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Falta peligrosa para el Depor

    54': Falta al borde del área para el Depor... 

    Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Disparo de Moya

    50': Buen golpeo de Toni Moya desde la frontal. Se va alto. 

    Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Buena salida

    49': Presiona más el Real Zaragoza en este inicio del segundo acto. 

    Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | INICIO DE LA SEGUNDA PARTE

    46': Comienza la segunda parte. Posesión para el Real Zaragoza. Todo por decidir. 

    Asistencia al Ibercaja Estadio

    Asistencia oficial al Ibercaja Estadio este domingo: 14.566 espectadores. 

    Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | FINAL DE LA PRIMERA PARTE

    49': Descanso en el Ibercaja Estadio. Había logrado un córner el Real Zaragoza pero el colegiado Saúl Ais no deja sacar y pita el final de la primera mitad. 

    Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Respuesta del Depor

    49': Responde el Depor a la llegada maña. Soriano, bien posicionado dentro del área, dispara a gol, pero salva Insua provocando el córner. 

    Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Buena ocasión de los aragoneses

    46': Acción de Pau Sans en el área, combina con Guti y este trata de combinar con Soberón casi en la línea de gol. No llega el delantero a cabecear. Era muy buena. 

    Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | 4 minutos de añadido

    45': Se jugarán cuatro minutos más de la primera parte. 

    Real Zaragoza 0 - 0 RC Deportivo | Atendido Insua

    43': Pablo Insua ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza y está siendo atendido por los médicos del club. Le tienen que vendar totalmente.