El Deportivo hunde todavía más a un Real Zaragoza muerto: una victoria en 12 partidos y a 7 puntos de la permanencia

Ya hace semanas que la situación del Real Zaragoza tiene muy mala pinta. Pero tras cada jornada que pasa, todavía es peor. La herida, cuando se suman cinco derrotas consecutivas, es muy dolorosa y el hoyo, más profundo.

Los aragoneses han caído frente al Deportivo de La Coruña por 0-2 en el Ibercaja Estadio con goles de Soriano y Mella en la segunda parte. Así queda reflejado que el conjunto aragonés, aun con la llegada de Sellés, sigue siendo un equipo sin gol e incapaz de ganar. Un equipo que, sin un cambio enorme, va camino de Primera Federación. La permanencia ya está a siete puntos y podría quedarse a 8 al terminar la jornada.

Tras la victoria del miércoles en Copa del Rey que permitió al conjunto aragonés reencontrarse con el triunfo y ganar confianza, este domingo jugaba una auténtica final en el Ibercaja Estadio, donde todavía no ha sumado los tres puntos. Aunque Sellés no quisiera definirla de tal forma, solo valía ganar ante el Deportivo para no abrir todavía más la brecha con la salvación.

Con varias bajas, el valenciano estaba obligado a introducir cambios en el once. Como novedades daba entrada al canterano Gomes en el centro de la zaga junto a Insua y a Toni Moya al lado de Francho.

Más allá de la necesidad de puntos, el partido era especial por el homenaje a Elena Cuesta, una incondicional aficionada zaragocista y por Jorge Casado, canterano de 15 años, ambos fallecidos en los últimos días dejando un gran vacío.

Así pues, antes del comienzo del encuentro (y tras las protestas previas en los aledaños), se guardaba un minuto de silencio muy emotivo con los compañeros y familia de Jorge sobre el césped con los jugadores.

Entre la emoción del momento y las protestas de una afición “harta”, comenzaba a rodar el balón sobre el césped. Al inicio, el Real Zaragoza conseguía mandar el balón al fondo de la red por medio de Guti, pero este se invalidaba de inmediato por un fuera de juego claro de Cuenca.

A partir de ahí, las mejores ocasiones eran para los de Antonio Hidalgo. Dominaban la posesión y el partido, logrando llegar a puerta con un par de disparos (primero Mella y luego Soriano) desde la frontal del área que detenía Adrián. También Loureiro creaba peligro con un disparo cruzado que rozaba el palo o Yeremay con un lanzamiento fuera.

Mientras los visitantes generaban arriba, el Real Zaragoza no daba sensación de peligro y no mostraba una intención diferente a la de partidos precedentes. Sus acercamientos eran muy tímidos, sin disparos a puerta. Al menos, hasta casi la media hora.

En el 27’, los de Sellés tenían la más clara. Toni Moya, solo en un mano a mano contra Germán gracias a una buena asistencia de Francho, disparaba contra el portero y perdonaba el 1-0.

Parecía que el conjunto maño mejoraba en esos minutos y pisaba más campo contrario. Sin embargo, no era suficiente y no metía en apuros a un Depor que seguía teniendo ocasiones, sobre todo, un poste de Noubi en una acción de falta.

Al filo del descanso no conseguía Soberón llegar a un balón en la línea de gol de Guti. Finalmente, sin dejar sacar un saque de esquina del Real Zaragoza, acababa la primera parte con empate a 0.

Jarro de agua fría

Salía mejor el Real Zaragoza de los vestuarios con presión alta y logrando recuperar balones. Toni Moya desde la frontal probaba un disparo lejano que se iba por encima del larguero.

Poco duraba esa aparente superioridad, pues en el 54’ los visitantes disponían una falta al borde del área muy peligrosa. Tanto que Yeremay la cedía en corto para que Soriano limpiase todas las telarañas de la red del fondo sur. Con un golazo se adelantaban los gallegos 0-1.

Quería encontrar el empate rápido el Real Zaragoza con disparos consecutivos de Guti y Moya desde la frontal que pegaban en la defensa. La falta de gol es algo que no cambia y el cuadro de Sellés no apretó en exceso al Depor, que supo mantener el resultado y aprovechar sus oportunidades.

Así pues, tras una excelente conducción de Yeremay a la contra, desde la línea de fondo se la dejaba en bandeja a Mella para que culminara la jugada. Los de Coruña sentenciaban la contienda y la afición estallaba.

Por su parte, los locales solo vieron cerca el gol casi en el 90’, en un balón que se queda suelto en el área y salva Germán en la línea de gol mientras Gomes trataba de meter la pierna.

Con el pitido final, el Real Zaragoza sumaba su quinta derrota consecutiva, por lo que sigue con solo 6 puntos, 1 victoria en 12 partidos y un pie en la tercera categoría del fútbol español.