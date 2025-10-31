Rubén Sellés, sobre el partido del Zaragoza ante el Deportivo: "¿Final? No nos interesa echarle más leña al fuego"

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, no ve una final en el encuentro del domingo frente al Deportivo de La Coruña y así se lo ha transmitido al vestuario: “Vamos a ganar cada partido. La situación es la que es, los jugadores son conscientes, pero no varía para ser competitivos al máximo. No nos interesa echarle más leña al fuego y convertir un partido en un vida o muerte. Es obvio que necesitamos victorias, repetirlo no creo que sea beneficioso”.

Así lo ha reflexionado Sellés en la rueda de prensa de este viernes, previa al enfrentamiento de la jornada 12 ante el Dépor. Un partido para el que el valenciano cuenta con varias bajas importantes, sobre todo en defensa (sin Tachi ni Radovanovic).

En ese aspecto, ha repasado las opciones: “Podemos optar por cambio de sistema o ajuste. Puede entrar Juan Sebastián de inicio, reubicar a Pomares, incluso alguno de los chicos del filial, Gómez o Barrachina, pueden participar en el partido. Las cosas pasan y tenemos que intentar darles soluciones”.

Además, Saidu y Dani Tasende son duda y Valery y Paulino “están cada vez mejor” y deberían llegar. Tampoco estará Paul, sancionado y Keidi Bare.

Jugar en casa

Sellés está “deseando que llegue el domingo para competir en casa” y sobre todo, brindarle a su gente el primer triunfo del curso: “Me gustaría irme con el equipo habiendo competido, habiendo ganado y habiéndole dado satisfacción a la gente”.

En este punto, ha señalado que será un día muy emotivo con el recuerdo a Jorge Casado. “Esas situaciones emocionantes nos tienen que llevar a que desde el minuto 0 haya una grada implicada con el equipo”, ha defendido el valenciano, que ha confesado que ha sido una semana dura.

Además, el técnico ha subrayado que hay un buen ambiente en el vestuario y que los jugadores están trabajando bien y tienen ganas de ganar ante su afición.

“Hemos iniciado un proceso en el que creemos y en el que creen los jugadores. En los dos partidos se ha podido ver lo que estamos construyendo. No puedo prometer victorias o anticipar el resultado, pero vamos a dejarnos todo. Nuestro verdadero reto es trabajar, competir y ser mejores cada día. Vamos a ir a ganar el partido”, ha añadido Sellés de cara al choque ante los gallegos.

Analizando el próximo encuentro, ha apuntado que es “completamente diferente” al de Gijón. “Tiene una salida de balón más elaborada. Si no estamos afinados en la presión alta, nos pueden encontrar. Si les dejamos correr, pueden hacernos daño”, ha detallado Sellés.

Por otro lado, espera poder trasladar la eficacia del partido de Copa del Rey (1-3) a la Liga y que, tras haber roto la situación, lleguen goles más fáciles.

Respuesta a Gabi

Igualmente, ha Sellés se le han puesto sobre la mesa las palabras de Gabi Fernández en El Larguero este jueves, cuando declaró que nadie quiere ir al Real Zaragoza más allá de gente inexperta o con sentimiento hacia el club.

“Yo no soy nadie para matizar las palabras de nadie. Hablo de mi percepción. Cuando me llamaron, tuve ilusión de venir para competir y hacer buen proyecto, desde mi perfil, con más de 15 años en fútbol profesional y 100 partidos en Inglaterra”, ha comenzado.

“Estoy muy feliz de estar aquí, es una opción muy acertada. Los jugadores están muy implicados, no he tenido sensación de que nadie quiera venir. Estamos al domingo y a intentar batir al Deportivo”, ha dejado claro el entrenador valenciano.

Por último, ha reconocido que ha hablado con todo el mundo del club en diversas situaciones. “Desde el principio tanto Fernando como el resto me han transmitido su confianza. Tengo esa relación de cordialidad y buena sintonía con todo el mundo”, ha explicado, además de asegurar que ha hablado con Jorge Mas.