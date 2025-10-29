Así hemos vivido la victoria del Real Zaragoza sobre la Mutilvera (1-3) en el encuentro de Copa del Rey

El Real Zaragoza ha vuelto a ganar un partido, un mes después de la última vez, aunque sigue dejando ciertas dudas en su juego. Los de Rubén Sellés pasan a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer a la UD Mutilvera de Segunda RFEF (1-3) en un partido que les sirve para reencontrarse con la victoria y en el que Andrada ha sido el mejor de los maños.

Roncal en propia puerta, Juan Sebastián y Kenan Kodro han sido los autores de los tres goles que le han dado la victoria al Real Zaragoza para honrar la memoria de Jorge Casado, el canterano fallecido esta semana. Goñi de penalti maquillaba el resultado.