Así hemos vivido la victoria del Real Zaragoza sobre la Mutilvera (1-3) en el encuentro de Copa del Rey
El cuadro aragonés se ha reencontrado con la victoria y ya está en la siguiente ronda de la competición.
LAS CLAVES
- 20:53 FINAL DEL PARTIDO
- 20:48 GOL DE LA MUTILVERA
- 20:39 GOL DE KENAN KODRO
- 19:49 DESCANSO
- 19:27 GOL DE JUAN SEBASTIÁN
- 19:16 GOL DEL REAL ZARAGOZA
- 19:01 COMIENZA EL PARTIDO
El Real Zaragoza ha vuelto a ganar un partido, un mes después de la última vez, aunque sigue dejando ciertas dudas en su juego. Los de Rubén Sellés pasan a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer a la UD Mutilvera de Segunda RFEF (1-3) en un partido que les sirve para reencontrarse con la victoria y en el que Andrada ha sido el mejor de los maños.
Roncal en propia puerta, Juan Sebastián y Kenan Kodro han sido los autores de los tres goles que le han dado la victoria al Real Zaragoza para honrar la memoria de Jorge Casado, el canterano fallecido esta semana. Goñi de penalti maquillaba el resultado.
UD Mutilvera 1 - 3 Real Zaragoza | FINAL DEL PARTIDO
93': Final del partido. El Real Zaragoza consigue vencer a la Mutilvera de Segunda RFEF y estará en la siguiente ronda de la Copa del Rey.
-
UD Mutilvera 1 - 3 Real Zaragoza | Vuelve a salvar Andrada
92': Tiene que salvar Andrada otra ocasión del cuadro navarro.
-
UD Mutilvera 1 - 3 Real Zaragoza | 3 minutos de añadido
90': Tres minutos de añadido. Está lloviendo a mares sobre el verde.
-
UD Mutilvera 1 - 3 Real Zaragoza | Gol de Goñi
88': ¡GOL PARA LA MUTILVERA! No perdona desde el punto de penalti Goñi y recorta distancias antes del final.
-
UD Mutilvera 0 - 3 Real Zaragoza | Penalti para los locales
88': Pita el colegiado penalti para la Mutilvera por mano en el área de Alejandro Gomés.
-
UD Mutilvera 0 - 3 Real Zaragoza | ¡GOOOOOOOOL DE KENAN KODRO!
79': ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL ZARAGOZA!!! Anota el 0-3 Kenan Kodro.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | Los navarros suman ocasiones
75': El conjunto navarro continúa acercándose a la meta zaragocista con sucesivas ocasiones.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | Más cambios
71': Nuevo cambio en el Zaragoza. Se va Kosa y entra Insua.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | Disparo de Bakis
67': Ha tenido dos seguidas el Real Zaragoza, primero un testarazo de Kenan Kodro y después un disparo de Sinan Bakis que se marchaba por pocos centímetros.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | Buena jugada de la Mutilvera
63': ¡Parada de Esteban Andrada! El argentino tiene que aparecer para evitar el 1-2 de la Mutilvera, que ha aprovechado un error de Sebastian Kosa por medio de Goñi, el más peligroso de los suyos.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | ¡Fuera Moyano!
58': Ocasión para el Real Zaragoza que acaba con un disparo de Sebas Moyano al costado de la portería. Bakis controlaba en el área y el extremo terminaba la jugada.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | Entra Pau Sans
55': Se va Hugo Pinilla y entra Pau Sans al terreno de juego.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | ¡Al palo!
50': ¡Se acerca la Mutilveraaa! Gran ocasión que pega en el palo de Andrada.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | En juego la segunda parte
46': ¡Vuelve a rodar el balón sobre el verde!
-
Cambios en el Real Zaragoza
Entran Bakis, Hugo Barrachina, Martin Aguirregabiria en el Real Zaragoza. Se van Bazdar y Juan Sebastián y Pomares.
-
La dedicatoria de Juan Sebastián a Jorge Casado
Tras anotar el 0-2, Juan Sebastián ha tenido un bonito gesto con Jorge Casado, el canterano fallecido esta semana. Ha sacado su camiseta para dedicárselo.
Por ti, Jorge— Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 29, 2025
Vas a estar de por vida en nuestros corazones 🤍 pic.twitter.com/BNWeVFXtzt
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | DESCANSO
¡Final de la primera parte en Mutilva! Se va el Real Zaragoza por delante al descanso.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | Amarilla para Bazdar
47': En el descuento de la primera parte, le muestra el árbitro amarilla a Bazdar antes de un córner a favor del Real Zaragoza.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | Tangana en el verde
45': Se enfrenta Sebas Moyano con un jugador de la Mutilvera y se unen todos los jugadores a la tangana. El colegiado muestra la amarilla tanto a Moyano como a Roncal.
-
UD Mutilvera 0 - 2 Real Zaragoza | Disparo desviado de la Mutilvera
42': El Real Zaragoza sigue con mucha relajación en defensa y la Mutilvera crea ocasiones sin apenas oposición de la zaga. Ahora lograba un disparo que se iba fuera.