El Real Zaragoza se reencuentra con la victoria en la Copa del Rey ante un Segunda RFEF (1-3) y honra a Jorge Casado

Un triunfo por Jorge. El Real Zaragoza ha vuelto a ganar un partido, un mes después de la última vez, aunque sigue dejando ciertas dudas en su juego. Los de Rubén Sellés pasan a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer a la UD Mutilvera de Segunda RFEF (1-3) en un partido que les sirve para reencontrarse con la victoria, pero en el que no han mostrado su mejor versión ante un rival de inferior categoría. De hecho, Andrada ha sido el mejor jugador de los maños.

Roncal en propia puerta, Juan Sebastián y Kenan Kodro han sido los autores de los tres goles que le han dado la victoria al Real Zaragoza para honrar la memoria de Jorge Casado, el canterano fallecido esta semana. Goñi de penalti maquillaba el resultado.

Como colista de Segunda División, en medio de una pésima dinámica en Liga y tras cuatro derrotas consecutivas, el Real Zaragoza debutaba en la Copa del Rey con el objetivo de reencontrarse con la victoria y recuperar buenas sensaciones que le den vida en el peor momento de su historia.

Sellés se sentaba por segunda vez en el banquillo zaragocista y, como era previsible, ha introducido cambios en el once, en el que solo han repetido Pomares y Francho (por las molestias de Saidu que iba a ser titular).

Así pues, el valenciano ha salido con un 4-4-2 con Andrada en portería, Pomares, Alejando Gomes, Sebastian Kosa y Juan Sebastian en la defensa, Francho, Toni Moya, Sebas Moyano y Pinilla en el centro y Bazdar y Kenan Kodro arriba.

Relajado, sin tensión y con la misma sensación que en liga arrancaba el Real Zaragoza el duelo en tierras navarras. De esta forma, los primeros minutos eran para los locales, con mucha más intención que los aragoneses.

Al poco del inicio, los locales, que vivían su día grande, tenían un buen disparo cruzado que se iba por poco de la meta de Andrada. Además, los navarros forzaban sucesivos saques de esquina, y generaban peligro también saliendo a la contra y aprovechando la debilidad zaragocista.

Goles zaragocistas

No obstante, cuando menos lo merecía el Real Zaragoza, se encontraba con un gol en propia puerta de la Mutilvera. Centraba Bazdar al área y tratando de despejar, Adrián Roncal desviaba hacia su portería el esférico poniendo el 0-1 en la eliminatoria en el minuto 15.

A partir de ahí, el Real Zaragoza crecía en el partido. Bazdar, de nuevo presente en la jugada, asistía a Juan Sebastián dentro del área, definiendo a la perfección el lateral derecho que batía por alto al meta.

Los pupilos de Sellés, más tranquilos con el resultado a favor, dominaban el partido controlando la posesión. Eso sí, los de casa no se rendían y aprovechaban las pérdidas zaragocistas para tratar de hacerle daño. Andrada tenía que esforzarse para evitar que recortaran distancias, pero apenas había ocasiones en ninguna meta.

Juan Sebastián muestra la camiseta de Jorge Casado. Real Zaragoza

La Mutilvera lo intentaba

Al segundo acto salía la Mutilvera con la intención de ir a por el partido. Así pues, a los cinco minutos materializaban una jugada que pegaba en el palo del Real Zaragoza.

Después, los de Sellés buscaban tranquilidad y, recogiendo un control de Bakis, Sebas Moyano tenía la sentencia con un disparo desde el área pequeña que se iba por poco rozando el lateral.

Sin embargo, en la recta final, la Mutilvera encontraba forma de hacer daño y Andrada se convertía en el mejor de su equipo. En el 63’, detenía un mano a mano de Goñi provocado por un error de Kosa.

Aunque los navarros sumaban ataques, el Real Zaragoza era más efectivo, haciendo valer la superioridad de categoría y nivel. De esta manera, Kodro hacía el 0-3 en el minuto 80 con un buen centro lateral de Aguirregabiria que remataba solo.

La lluvia caía a mares sobre el verde y entrando al descuento, el colegiado señalaba un penalti por una mano de Alejando Gomes. Goñi, el más enchufado de la Mutilvera, convertía la pena máxima y maquillaba el resultado final de 1-3.

El Real Zaragoza ya está en la siguiente ronda, aunque lo más importante es que lo de este miércoles sirva para sumar en liga.