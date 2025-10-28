Rubén Sellés y la fórmula para huir del descenso: "No vamos a salir de esta situación siendo tremendistas"

En una situación cada semana más crítica después de otra derrota, el Real Zaragoza se enfrenta a la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. Este miércoles se mide a la UD Mutilvera, sin desprestigiar a la competición que tantas alegrías le ha dado, pero consciente de que lo que importa es sumar el fin de semana.

No obstante, el nuevo entrenador zaragocista, Rubén Sellés, ha explicado que solo piensa en este partido y que para nada le “molesta” tener partido entre semana, sino que está “encantado”.

“A la gente le gusta vernos jugar. Es lo más bonito. No nos molesta. Independientemente de la tradición, queremos jugar, competir y sentirnos ganadores”, ha expresado.

Así pues, evidentemente, ha asegurado que el Real Zaragoza va a intentar ganar y pasar de fase, algo que sería bueno para recuperar las sensaciones del triunfo. “Las victorias ayudan a consolidar cosas, vamos a pelear por ello, pero hacerlo no tiene que ser un condicionante para un lado u otro”, ha continuado.

“Estamos todos aquí para jugar partidos. Cuando no consigues lo que quieres el fin de semana, quieres competir cuanto antes. Tenemos claro lo que queremos ser y lo que podemos ser. Es una oportunidad para poder seguir creciendo. En el entrenamiento podemos plantear situaciones, pero es en la competición cuando uno crece”, ha reflexionado.

Aunque, “la Liga es la Liga”, confía en que la mejoría pasa por “ser competitivos en todos los partidos”. “Cuando uno sale al campo y representa al Real Zaragoza da igual quien esté enfrente, tiene que ser una motivación que tiene que estar por encima”, ha defendido el valenciano.

Bajas frente a la Mutilvera

Por otro lado, Sellés ha repasado el parte médico del equipo tras los sustos del domingo ante el Sporting. En este aspecto, Radovanovic y Tachi están pendientes de hacerse pruebas para conocer el alcance de la lesión y no estarán disponibles.

Tampoco participará Valery, aunque en su caso se espera que llegue ante el Deportivo. Paulino ha entrenado y la idea es que también esté disponible el domingo.

Además, ha confirmado queÁlex Gomes y Hugo Barrachina, centrales del filial, viajarán con el primer equipo.

Así pues, en el enfrentamiento ante la Mutilvera habrá un “equipo competitivo”, pero con rotaciones. “Quiero ver jugadores que el otro día vimos poco o no vimos”, ha asegurado Sellés, que espera que los jugadores demuestren que quieren ganarse el puesto.



Enfrente estará un conjunto de inferior categoría, de Segunda RFEF, aunque el técnico valenciano ha insistido en que el partido se prepara como otro de Liga. Eso sí, con las determinaciones del césped artificial, que supone un riesgo de lesión, o el ambiente de un estadio que apoyará a su equipo en un partido muy especial allí.

Primera semana en Zaragoza

Una semana después de su presentación, Sellés ha repasado sus primeras sensaciones en el club aragonés: “Cuando estás en esta situación esperas muchas cosas que no son buenas. Me sorprendió para bien el vestuario. Todos han estado y están implicados y preparados para trabajar duro y revertir la situación".

“Hay que intentar darle a la situación toda la normalidad que se pueda, no vamos a salir de esta situación siendo tremendistas. Los únicos que lo podemos sacar adelante somos los que estamos en el club con la ayuda de la afición. Me he encontrado gente dispuesta a darlo todo por este equipo”, ha subrayado.

El entrenador del Real Zaragoza ha asegurado que espera darle motivos a la afición para que se pueda "reenganchar" y que él seguirá siempre al frente y “peleando”.

Rubén Sellés ha comenzado la rueda de prensa con unas palabras de recuerdo a Jorge Casado y transmitiendo un abrazo y apoyo a la familia y amigos.