Kenan Kodro entrega su confianza a Sellés: "Lo necesitábamos. Con él vamos a conseguir darle la vuelta"

Semana intensa y de novedades en un Real Zaragoza que busca cambiar su dinámica este domingo ante el Sporting de Gijón en el debut del nuevo entrenador, Rubén Sellés. Un técnico que fue presentado el martes y que ha dirigido este jueves su tercera sesión con el grupo.

En estos entrenamientos, el valenciano ha podido hablar con los jugadores y dejar claras sus ideas. Hace falta tiempo para ver los resultados, pero la energía se ha transmitido al vestuario. Al menos, así lo ha confirmado Kenan Kodro.

El delantero hispanobosnio ha reconocido que confía plenamente en Sellés y que era lo que el Real Zaragoza “necesitaba”. “Los primeros conceptos son de positivismo. Con él lo vamos a conseguir, le vamos a dar la vuelta”, ha señalado Kodro.

Además, ha valorado que llega “con energía” y que es “competitivo”. “Nos ha pedido que seamos verticales, eso se podrá ver”, ha añadido, detallando que así el equipo podrá generar más ocasiones y marcar más goles.

En ese aspecto, la falta de gol, el ariete considera que son dinámicas que van cambiando. “Tenemos potencial arriba y los goles acabarán llegando”, ha defendido. Igualmente, sabiendo que él es parte de los futbolistas encargados de esta tarea, ha manifestado su convencimiento de que va a conseguir su “mejor nivel”.

Situación

Por otro lado, Kenan Kodro ha analizado la situación del Real Zaragoza: “Verte último no es fácil, a nadie le gusta. No se pelea por un título o por el descenso en octubre. Queda muchísimo, pero emocionalmente duele”.

No obstante, ha defendido que “día a día” trabajan para tratar de cambiar la situación. “Estamos en un momento de crisis, somos conscientes, pero también de que podemos darle la vuelta. La plantilla es de calidad. Tiene mucho potencial”, ha exclamado.

Además, ha destacado la unión del club y del vestuario, que hace autocrítica y “habla las cosas de cara”.

Por último, ante la acción de Paul Akouokou que le ha costado una sanción de cuatro partidos, ha insistido en la importancia de “gestionar la frustración”. Aun así, ha recalcado que todos cometemos errores y por ello no hay que castigarle de más. “Pidió disculpas, el grupo está de su parte”, ha subrayado Kodro.