Cuelgan una pancarta de protesta en el parque Grande: "El Real Zaragoza no es filial de nadie"

La afición del Real Zaragoza comenzó a movilizarse en cuanto la Cultural Leonesa le metió un 0-5 a su equipo en el Ibercaja Estadio el sábado pasado. En el campo se escucharon los primeros cánticos de “directiva, dimisión“, y, posteriormente, empezaron a crearse grupos de WhatsApp para organizar mayores protestas. Estas comunidades, a día de hoy, congregan a más de 3.000 aficionados.

Tras los carteles del pasado domingo en las oficinas del Real Zaragoza culpando a Jorge Mas, Fernando López y consejeros, en la madrugada de este jueves ha aparecido una nueva pancarta de protesta contra la propiedad.

En concreto, se ha colocado a los pies de la estatua del batallador en el parque Grande con el lema “Real Zaragoza no es filial de nadie”.

Por otro lado, este jueves se reúne la Federación de Peñas del Real Zaragoza para decidir qué medidas tomar en la delicada situación que vive el equipo aragonés, colista en Segunda División en la mayor crisis de la historia del club.

Habrá que esperar para conocer las actuaciones, pero parece que la afición zaragocista se unirá en una manifestación para mostrar su malestar.

El club "entiende" las protestas

Durante la presentación de Rubén Sellés este martes, el director general, Fernando López, presente en la rueda de prensa, habló sobre esta realidad.

“Lo entiendo perfectamente. Estamos todos dolidos, estamos sufriendo. La única forma de salir es que estemos unidos. Dividirnos nos va a llevar a seguir sufriendo y revertir la situación es más difícil. Entendemos a la afición, venimos de sufrir mucho la temporada pasada y esta continúa igual. Tienen que confiar en que esta decisión es la acertada”, señaló.