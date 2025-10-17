Emilio Larraz: "El entrenador del Real Zaragoza soy yo. No sé cuánto tiempo, ojalá sean 5 años"

No ha habido presentación al uso, pero este viernes Emilio Larraz se ha sentado en la sala de prensa del Ibercaja Estadio para analizar su llegada al primer equipo, la situación del equipo, el encuentro de este sábado frente a la Cultural Leonesa y su futuro en el banquillo.

El técnico aragonés, con el aplomo que le brinda su larga trayectoria en el fútbol, ha transmitido total confianza en la plantilla y ha afirmado que con trabajo y tiempo “todo va a salir bien”.

Tras la destitución de Gabi el domingo por la mañana, a mediodía Fernando López rechazó que Emilio Larraz fuera una opción. Sin embargo, a última hora del día se hizo oficial que el del Deportivo Aragón subía al primer equipo.



“En el momento que Fernando López lo dice es porque no han hablado conmigo. Él entendía que no le parecía justo que me tuviera que enterar por la prensa. A la tarde me llaman. Estuve con Fernando y con Txema, y me transmiten que me conocen, que confían en mí. Yo me siento capacitado, estoy seguro de que puedo ayudar”, ha aclarado Larraz sobre los hechos.

Así pues, el zaragozano se enfrenta a su gran oportunidad de dirigir un equipo profesional, algo que “supone que eres una persona capacitada y que todo el esfuerzo ha valido la pena”. “Me lo tomo como un reconocimiento a la trayectoria, al trabajo y muchos años en la profesión”, ha añadido.

No obstante, en el comunicado oficial del club no se detalló por cuánto tiempo se hacía cargo del Real Zaragoza y Emilio Larraz ha sido claro al hablar de su futuro: “El entrenador del Real Zaragoza soy yo porque la dirección deportiva me ha transmitido su confianza. Han pensado que soy la persona para poder ayudar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ojalá sean 5 años. Será que nuestro Real Zaragoza está otra vez en su sitio”.

En ese sentido, no ve en el encuentro de este sábado frente a la Cultural un examen, más allá de que los entrenadores se examinan cada fin de semana: “Los entrenadores somos tan buenos como nuestro último resultado, pero no me lo tomo como un examen, llevo 39 años en esto, me hace tener seguridad como profesional que sé que no me la juego. He asumido el trabajo como siempre”.

Incluso, ha señalado que cuenta con el apoyo del club: “Si me piden que me haga cargo del equipo es porque creen en mi capacidad y puedo ayudarles. Eso lo han transmitido a los jugadores delante de mí. No necesito nada más. A nivel interno, reconocen mi capacidad y confían en ella".

El peligro de la clasificación

Por otro lado, Larraz ha insistido en la tranquilidad pese a la situación del Real Zaragoza, colista: “En absoluto estoy preocupado. Veo un grupo humano excelente. Jugadores que quieren hacer algo importante en Zaragoza. Les duele que las cosas no estén saliendo bien y están locos por que se les ayude”.

Además, ha defendido que la trayectoria de estos refleja su nivel futbolístico y espera que “con tiempo y con trabajo” y siendo “semana a semana mejor equipo”, todo va “a salir bien seguro” y considera que este equipo es para “hacer algo chulo” en la categoría.

Para ello, entiende que el primer paso es que el equipo consiga ganar. “Cuando no salen las cosas se generan nervios y dudas. Es un equipo que necesita ganar, necesita experiencias de éxito. No es fácil porque nos afecta la cabeza. Necesitan apoyo y confianza”.

De esta forma, le da importancia a ganar frente a la Cultural porque servirá para cambiar la mentalidad y llegar más preparados al siguiente encuentro. Eso sí, ha reconocido que “los resultados engañan a los entrenadores” y que él se mueve más “por el proceso que por el resultado”. “Si actuamos con urgencias nos equivocaremos más”, ha concluido.

Plantilla rica

Más allá de sistemas o formaciones, Larraz busca ser un equipo “equilibrado” que consiga un rendimiento estable. Para ello, la clave no es defender siempre sus ideas, sino “trabajar sobre las potencialidades de los jugadores”. Además, ha insistido en que la plantilla es ampliada y variada para probar desarrollar cualquier idea.

También hay muchos efectivos en ataque y confía en que cuando se generen ocasiones, se podrán hacer muchos goles.

Por otro lado, ha defendido que Francho Serrano, aunque pueda jugar como lateral derecho, para él es centrocampista. A su vez, ha valorado las cualidades y proyección “extraordinaria” de Juan Sebastián.

Como nombres propios, también ha destacado el compromiso de Kenan Kodro, que lleva toda la semana queriendo entrenar con molestias. Este viernes se ha querido probar y ha manifestado que pueden contar con él. “Nadie se tira del barco”, ha subrayado Larraz en este aspecto.