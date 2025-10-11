Una derrota loca en Almería (4-2) deja al Real Zaragoza colista de Segunda División y a Gabi casi sentenciado

Otra jornada más y, de nuevo, el Real Zaragoza sigue sin sumar puntos a su casillero. Los aragoneses han caído 4-2 ante el Almería en un partido loco que deja casi sentenciado a Gabi Fernández. Tras una primera parte sin goles, el encuentro se revolucionaba tras el descanso, sobre todo, con dos goles en dos minutos de los locales.

Los maños recortaban distancias por medio de Kodro, pero Arnau y Lopy después del tanto de Soberón, sentenciaban la contienda. La derrota, unida a la victoria de la Real Sociedad B frente al Andorra, deja al Zaragoza como colista en solitario.

En la víspera del Día del Pilar, el Real Zaragoza debía rezarle a la Virgen para alcanzar la victoria en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. El conjunto aragonés solo había logrado un triunfo en ocho jornadas y llegaba a la novena como peor equipo de la categoría junto a la Real Sociedad B.

Así pues, el partido de este sábado se enmarcaba como la prueba definitiva para Gabi, como ya lo fue este estadio para Ramírez en marzo. Sin embargo, el madrileño debía vivir su posible último partido en el Real Zaragoza desde la grada, cumpliendo sanción y dejando el puesto de entrenador en manos de su segundo, Mario Jiménez.

El once del Real Zaragoza llegaba marcado por los cambios obligados ante la sanción de Paul Akoukou y la indisposición a última hora de Saidu, quienes han dejado su lugar a Keidi Bare y Toni Moya para acompañar a Raúl Guti en la medular.

En la portería y la línea defensiva repetían los protagonistas que cayeron frente al Córdoba (Andrada; Francho, Tachi, Insua y Tasende), igual que en el ataque con Marcos Cuenca, Sebas Moyano y Dani Gómez.

El Almería, uno de los conjuntos más goleadores de la categoría, mostraba sus cartas en el inicio con disparos de Melamed o Baptistao.

Una más clara llegaba cerca del minuto 20 para los andaluces, pero ni Embarba ni Melamed materializan la jugada de peligro. Estos, además de Arribas, eran los más incisivos de un Almería que trataba de aprovechar las sucesivas pérdidas del Real Zaragoza.

Por parte de los maños, el primer aviso no llegaba hasta pasada la media hora de juego con un disparo lejano de Moyano que se iba fuera.

Con un Almería más protagonista y superior, pero sin gol, el encuentro llegaba al descanso con el 0-0 en el marcador.

Segunda parte loca

En el segundo acto, el Real Zaragoza ya no aguantaría el poderío ofensivo del Almería. En el 49’, Chirino adelantaba a los locales sin oposición en el área. Se abría la lata y el golpe se hacía más duro. Dos minutos después, Embarba aprovechaba un error blanquillo y se marchaba solo para batir a Andrada y poner el 2-0.

Era entonces cuando, con el partido más abierto, el Real Zaragoza generaba ocasiones de gol. Tenía que sacar con la mano Andrés Fernández un remate de Kodro en la frontal del área y luego era Tachi con un cabezazo el que trataba de recortar distancias.

El Almería, por su parte, creaba sensación de peligro cada vez que tenía la posibilidad de jugar arriba. Pero eran los visitantes los que pisaban más campo contrario y a falta de 10 minutos para el final, Kenan Kodro, en el sitio perfecto, recortaba distancias.

El Real Zaragoza jugaba un saque de esquina, Pinilla probaba el disparo y el delantero cogía el rechace de Andrés para meter el balón a la red.

El duelo se convertía en un correcalles y a la ocasión de Francho le replicaba un larguero y una parada de Andrada que mantenían con vida al Zaragoza.

Sin embargo, la sentencia, o lo que parecía serlo, llegaba en el minuto 90 con un gol de Arnau. Y aunque Soberón ponía el 3-2 con un buen remate, los de Rubí anotaban el cuarto con un gol muy fácil para Lopy (4-2).

Final y derrota. Momento crítico para el Real Zaragoza, que deberá vivir días decisivos para su futuro.