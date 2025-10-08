Sebas Moyano se responsabiliza de la situación del Zaragoza: "El míster decide, pero los que jugamos somos nosotros"

Con una victoria en ocho encuentros está claro que algo no va bien. El Real Zaragoza es penúltimo con 6 puntos, los mismos que el colista, y la situación es preocupante. Urge sumar 3 puntos y la próxima oportunidad para ello es este sábado en Almería. Allí confía en ganar Sebas Moyano, uno de los jugadores más importantes en el inicio del curso.

Sebas Moyano fue el primer fichaje del nuevo director deportivo, Txema Indias, y es el único futbolista que ha sido titular en los ocho partidos del curso, autor del gol ante el Mirandés en la única victoria del Real Zaragoza.

Así pues, el cordobés ha sido el encargado de poner voz al vestuario en un momento difícil y ha aceptado la responsabilidad. “Responsables somos todos, el míster decide, pero los que jugamos somos nosotros. Tenemos que centrarnos en lo que viene. Estamos unidos, tenemos un gran grupo humano”, ha señalado.

En esa línea, Moyano ha transmitido confianza de cara al encuentro frente al Almería: “Estamos trabajando bien, fuertes, unidos, pensamos en ir a Almería, conseguir los 3 puntos y cambiar la dinámica”.

Igualmente, es consciente de que es una visita complicada y que los andaluces son uno de los equipos más poderosos de la categoría. Aun así, conoce la Segunda División y sabe que en cualquier partido puede haber “sorpresas”.

"Si entran, cambia la película"

Centrado en su trabajo y sin querer hablar de la polémica arbitral, Moyano ha analizado la falta de gol del Real Zaragoza: “Llevamos pocos goles, pero ocasiones hemos tenido de sobra. El otro día tuvimos dos de Cuenca y la de Dani Gómez. Si entran, cambia la película, tenemos que trabajar en ello. Necesitamos marcar goles para ganar”.

Así pues, insiste en que es positivo llegar a puerta y tener ocasiones y explica que necesitan “más calidad en el área”, donde se decide el fútbol.

“Tenemos que hacer más goles, atrás estamos teniendo buena defensa. Arriba debemos conseguir hacer goles para llevarnos los partidos. Salvo el día del Andorra, hemos caído por la mínima, hemos podido conseguir la victoria en muchos. En el momento que empiecen a entrar, la dinámica cambiará”, asegura Sebas Moyano.

Por otro lado, el atacante ha defendido que para crecer en la clasificación, deben ganar en casa. Por ahora, el Real Zaragoza solo ha sumado dos puntos, en los empates contra Valladolid y Albacete.

“Hemos sacado muy poco, queremos darle una alegría a la afición, se lo merece”, subraya el futbolista, que espera devolver la confianza de Gabi y el cuerpo técnico en el campo.