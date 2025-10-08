LaLiga denuncia al Real Zaragoza por insultos de su afición al árbitro en el partido ante el Córdoba

Después de cada jornada de Primera y de Segunda División, La Liga hace un escrito en el que se recogen los cánticos que incitan a la violencia o tengan un contenido insultante que se hayan producido en todos los campos. En el informe publicado este martes se recogen cánticos de la afición del Real Zaragoza.

De esta forma, La Liga denuncia los insultos producidos en el Ibercaja Estadio en la jornada 8, en el enfrentamiento del pasado domingo contra el Córdoba, en el que el Real Zaragoza cayó 0-1. Principalmente, se detallan cánticos dirigidos al árbitro.

El partido no se libró de la polémica arbitral en varias acciones y el zaragocismo mostró su enfado con el árbitro.

“En el minuto 37 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Oh eh eh, oh ah ah, todos los días nos pita un subnormal”, dirigido al árbitro del partido”, señala la nota informativa de LaLiga.

El segundo de ellos se produjo en el minuto 53, justo después de que el colegiado no mostrara la segunda amarilla a Vilarrasa por una mano. “Un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “Árbitro valiente, valiente hijo de puta”.

Ya en el descuento, un grupo de aficionados de diferentes localizaciones del Ibercaja Estadio entonaron durante unos 15 segundos el mismo cántico, “Árbitro valiente, valiente hijo de puta”, según informa LaLiga.

Por último, en el minuto 93, hubo de nuevo insultos al colegiado del encuentro: “Un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Arbi, muérete, arbi muérete, arbi muérete”.

Por otro lado, el mismo grupo de aficionados de la zona baja del Gol Sur entonó el cántico “Eh, cabrón”, en este caso, dirigido al portero visitante.

En esta ocasión, La Liga no reseña ninguno de los clásicos insultos contra Zaragoza y Aragón, en los que se pide “una bomba de Goma2” sobre la Comunidad, que habitualmente se dan en campos como El Sadar y que, a la postre, apenas tiene repercusión alguna.