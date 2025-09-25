Gabi, tranquilo por su futuro, pero preocupado por "el ambiente de fuera": "Temo que cada uno reme para un lado"

La situación del Real Zaragoza es “mala”, pero no tan grave como la que vivió Gabi el pasado curso. Así lo ha analizado el técnico madrileño en la previa del vital choque de este viernes ante el Mirandés, donde se juega su futuro. El Real Zaragoza tiene tan solo tres puntos, después de 6 jornadas sin conocer la victoria. Aun así, el entrenador asegura que está tranquilo y que el club le ha transmitido toda su confianza.

“La propiedad me transmite toda su confianza día tras día, estoy muy contento y orgulloso de pertenecer al Zaragoza y de la gente que tengo por encima y que forma parte del club. Esto es fútbol y si no ganas, no pueden echar a todos los jugadores, el damnificado seré yo, pero no pienso en eso”, asegura el míster.

Este defiende que sigue trabajando igual y que cuenta con el apoyo del club, de Txema Indias y de los jugadores: “Día tras día hablo con ellos, muestran su confianza para sacar esta situación que no es tan grave como la del año pasado, es mala pero no extrema, estoy tranquilo”.

“El año pasado fue mi peor etapa en mi corta experiencia de entrenador por la necesidad y la situación en la que estaba el Zaragoza. Este año lo estoy pasando mal porque soy una persona a la que le duele el Zaragoza y todo lo que he hecho ha sido por ayudar. Sufro en los partidos, después cuando perdemos. Cuando lo pasas mal quiere decir que te importa lo que haces”, ha explicado el técnico blanquillo.

De esta manera, en lo que se centra Gabi es en trabajar para ganar al Mirandés: “Necesitamos ganar, es una realidad. No esperábamos este inicio, podríamos llevar más puntos. El equipo está preparado, tiene herramientas para hacerlo”.

Así pues, ha reconocido que lo que le importa es ganar, sin mirar tanto el juego y las sensaciones del equipo. No obstante, ha hablado de tener paciencia con balón, recuperar rápido y ver las opciones para “hacerle daño al rival”.

En cuanto al juego, el entrenador también señala la falta de puntería de cara a puerta, algo que está pasando factura al conjunto blanquillo, el peor goleador de la categoría con solo 3 tantos a favor. “Nos falta meterla. El otro día tenemos dos ocasiones muy claras ante el portero, no las estamos metiendo. No puedo decirle al jugador cómo la tienen que meter. Cuando entre el primero, entrarán todos seguidos”, ha dicho.

Por otro lado, para el choque, Gabi desvela que tiene a toda la plantilla disponible, a excepción de Sebastian Kosa, por lesión de larga duración y que jugarán de inicio aquellos futbolistas que crea que son “los mejores” para la ocasión. “Necesitamos piernas frescas y la mente despejada”, ha señalado, declarando que habrá cambios en el once.

Por último, el madrileño, tranquilo con la situación, ha admitido que sí le preocupa el ambiente de fuera: “Temo que se enquiste el ambiente de fuera, que en lugar de apoyar cada uno reme para un lado”.