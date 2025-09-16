Las dos jugadas polémicas del Real Zaragoza – Albacete y el mensaje de Gabi al VAR: “Está siempre la misma persona”

Dos decisiones polémicas marcaron el pobre empate del Real Zaragoza ante el Albacete y con el videoarbitraje como protagonista. Palencia Caballero, a instancias de Ávalos Barrera y De la Fuente Ramos, decidió anular un penalti y un gol a los de Gabi, que no dudó en señalar al árbitro del VAR -un viejos conocidos del zaragocismo- en rueda de prensa.

Por partes. La primera jugada fue en el minuto 30, cuando el balón golpeó en la mano de Pepe Sánchez, central del Albacete, evitando que Sebas Moyano se quedara mano a mano ante el portero. Palencia Caballero desde el campo no dudó en señalar el punto de penalti, pero iba a ser llamado a la pantalla por Ávalos Barrera para que revisara su decisión, anulando la pena máxima.

Una jugada que el técnico blanquillo llenó de dudas en sala de prensa. “El jugador ha hecho por sacar la mano. Si pasa el balón, Moyano está para empujarla. No entiendo que no sea penalti y no lo han sabido explicar. Dice que si está baja y sin intencionalidad, no hay penalti, pero no ha sido así”, afirmaba el entrenador.

La segunda acción llegó ya bien entrada la segunda parte. Keidi Bare cuelga un balón al segundo palo que entre Insua, Saidu y el rival Carlos Neva envían hacia portería. Aparentemente, Lizoain había sacado el esférico sobre la línea, pero en la primera repetición se vio que no había sido así y que había entrado al completo.

Pero ahí llegó el lío. Durante cinco largos minutos que impacientaron a la afición, Ávalos Barrera estuvo mirando plano a plano e imagen a imagen qué había pasado en ese remate y quién había golpeado el balón. Quizá nadie, porque no queda claro, sepa quién impactó ese balón, pero el VAR dictó que había sido Insua y que después había tocado en Saidu, que habría estado adelantado. Supuestamente.

“Cuando una decisión de VAR tarda 8 minutos y las imágenes no lo demuestran, da cosas que pensar, y más cuando viene de un VAR que ya nos perjudicó bastante”, dijo Gabi.

Porque el entrenador no dudó en dejar entrever al que, a su juicio, eran los culpables de las dos acciones anuladas: Rubén Ávalos Barrera y Óliver de la Fuente Ramos desde el VAR. “Hemos visto una mano clara y no nos han demostrado con las imágenes que era fuera de juego. Valoradlo vosotros. Es un problema del VAR, que está siempre la misma persona y habrá que analizar quién está”, añadía.

Sea como fuere, lo cierto es que el Real Zaragoza no supo pasar del 0-0 ante un Albacete que había encajado 13 goles en 4 partidos y que también dejó -como los blanquillos- una triste imagen en el Ibercaja Estadio. Ambos equipos seguirán sin saber lo que es ganar y permanecerán anclados en la parte baja de la tabla.