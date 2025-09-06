Así hemos vivido minuto a minuto el empate a uno entre Real Zaragoza y Real Valladolid

Apenas ha arrancado la cuarta jornada de Liga, pero el Real Zaragoza ya sufre los primeros apuros en la clasificación. El equipo de Gabi no ha firmado un buen arranque, con un punto de nueve, y ya empieza a urgir un triunfo para evitar que los nubarrones acechen en el recién estrenado Ibercaja Estadio.

Los aragoneses buscarán este sábado su primer triunfo ante uno de los gallitos de la categoría, un recién descendido como el Real Valladolid que ya lleva siete puntos en su casillero y que todavía no ha encajado ningún gol, al menos hasta hoy.