Así hemos vivido minuto a minuto el empate a uno entre Real Zaragoza y Real Valladolid
El Real Zaragoza de Gabi Fernández busca su primer triunfo de la temporada ante un Valladolid invicto y que no ha encajado ningún gol.
LAS CLAVES
- 19:56 63´: Gol del Valladolid
- 19:53 60´: ¡¡GOOOOOL DE DANI GÓMEZ!!
- 19:20 DESCANSO
Apenas ha arrancado la cuarta jornada de Liga, pero el Real Zaragoza ya sufre los primeros apuros en la clasificación. El equipo de Gabi no ha firmado un buen arranque, con un punto de nueve, y ya empieza a urgir un triunfo para evitar que los nubarrones acechen en el recién estrenado Ibercaja Estadio.
Los aragoneses buscarán este sábado su primer triunfo ante uno de los gallitos de la categoría, un recién descendido como el Real Valladolid que ya lleva siete puntos en su casillero y que todavía no ha encajado ningún gol, al menos hasta hoy.
-
Aquí tienes la crónica del partido entre el Real Zaragoza y el Valladolid. El próximo partido de los de Gabi será el lunes 15, ante el Albacete, también en el Ibercaja Estadio.
-
FINAL
Final del partido. Reparto de puntos entre Real Zaragoza y Real Valladolid gracias a los goles de Dani Gómez y Meseguer.
-
90´: Ocho minutos de añadido
Nos iremos hasta el 98 en el Ibercaja Estado con 1-1 en el marcador
-
88´: Buena parada de Adrián
Buena mano de Adrián Rodríguez para evitar el gol de Garriel en un disparo cruzado desde dentro del área
-
83´: Agota cambios Gabi
Últimos cambios en el Real Zaragoza. El técnico quema sus balas con Pinilla y Soberón y retira a Sebas Moyano y Dani Gómez.
-
80´: ¡Qué mano de Guilherme!
¡Gran mano de Guilherme para evitar el gol! Centro de Cuenca tocado por un defensa y solo la mano de Guilherme evitó el gol del Zaragoza
-
76´: Se reanuda el partido con cambio sorprendente
Nuevo cambio en el Real Zaragoza, y con sorpresa. Gabi dio entrada a Marcos Cuenca -hasta ahora inédito- en lugar de Pomares, lo que ha obligado a reestructurar toda la defensa. Francho se ha quedado en el lateral derecho y Juan Sebastián ha pasado al izquierdo.
-
74´: Nueva pausa para la hidratación
Nueva pausa para la hidratación. Vuelve a detenerse el partido después de dos goles que llegaron en apenas tres minutos.
-
67´: Doble cambio en el Zaragoza
Mientras se esperaba a que el VAR validara el gol de Meseguer, Gabi introdujo dos cambios en su equipo. El técnico del Real Zaragoza dio entrada a Francho y Kenan Kodro, en lugar de Paulino y Pau Sans.
-
66´: El VAR confirma el gol
Tres minutos después, el VAR confirma la validez del gol de Meseguer.
-
63´: Gol del Valladolid
¡¡GOL DE MESEGUER!! Empata el Real Valladolid apenas tres minutos después de adelantarse el Zaragoza. Meseguer remató de tacón un centro al área pequeña
-
60´: ¡¡GOOOOOL DE DANI GÓMEZ!!
¡¡GOOOOOOOOOOOL DE DANI GÓMEZ!! ¡Se la robó Dani Gómez a Meseguer, le recortó en el área y fusila a Meseguer para hacer el primero del Real Zaragoza!
-
58´: Doble saque de esquina del Valladolid
Tuvo el Real Valladolid dos lanzamientos desde la esquina para generar peligro al área de Adrián Rodríguez, pero ninguno de los dos fue rematado.
-
53´: Lanzamiento de falta de Paulino
Lo intentó Paulino de la Fuente de falta desde el pico del área, pero que disparo se marchó por encima del larguero
-
51´; Amarillas a Akouokou y Juric
Dos tarjetas amarillas para comenzar la segunda mitad. Las vieron Paul Akouokou en el Real Zaragoza y Juric en el Valladolid por dos entradas para intentar cortar los ataques rivales.
-
49´: ¡Duro disparo de Juric!
¡Duro disparo de Chuki desde fuera del área de Juric! Adrián Rodríguez desvió el lanzamiento con algún apuro y tuvo que lanzarse rápido al suelo para evitar que Delgado llegara al rechace
-
45´: Comienza la segunda mitad con cambio
Comienza la segunda parte en el Ibercaja Estadio con cambio en el Real Valladolid. Se marcha Latasa, que había tenido algún problema durante los primeros 45 minutos, y entra Delgado.
En el Real Zaragoza siguen los mismos que llegaron al descanso, con el cambio de Paul Akouokou por Radovanovic
-
DESCANSO
Se mantiene el 0-0 en el Ibercaja Estadio tras una floja primera parte donde ha habido bastante poco que llevarse a la boca. Los aragoneses intentan llegar al área rival, pero sin hacer daño a la defensa del Real Valladolid.
-
47´: A las manos de Guilherme
El lanzamiento de falta de Sebas Moyano va directamente a las manos de Guilherme
-
46´: Amarilla para Biuk
Amarilla ahora el Valladolid. Tarjeta para Biuk por derribar a Juan Sebastián cuando subía la banda