Txema Indias marca el objetivo del Real Zaragoza: “Intentar no pasar, ni mucho menos, los apuros del año pasado”

“Contento”, pero con la sensación de “haber podido dar un poco más”. Esta es la sensación del director deportivo del Real Zaragoza, Txema Indias, tras un largo mercado de fichajes en el que ha dado salida a 18 jugadores y ha traído a otros 12, con los que espera “no pasar, ni mucho menos, los apuros del año pasado”.

Porque ese es el objetivo del Real Zaragoza, el de llegar al final de temporada sin la agonía y el miedo a un posible descenso a Primera RFEF como ha ocurrido en las dos últimas temporadas, a cada cual más tétrica para el aficionado zaragocista.

En cualquier caso, Indias no esconde las peculiaridades de la Segunda División, una categoría eterna y que no se decide prácticamente hasta que entra el mes de mayo. “Hemos hecho plantillas para no pasar apuros y subes a Primera. El objetivo debe ser el partido del sábado e intentar no pasar, ni mucho menos, los apuros del año pasado. Es todo tan cambiante que, en la recta final, te puedes asustar o pelear por algo bonito. Hay que mirar el día a día”, ha apuntado.

A nadie se le escapa que el mercado ha sido duro para el Real Zaragoza, con un límite salarial muy comprometido durante buena parte del verano, como reconocieron Indias y Gabi, y la dificultad de convencer a los jugadores para llegar a un proyecto de rumbo indefinido. Pero, pese a ello, el director deportivo tiene claro que el club sigue siendo atractivo. “Yo creo que Zaragoza sigue siendo muy apetecible. No debemos vivir del pasado. Andrada, desde Monterrey, sabe lo que es Zaragoza. Es verdad que hay que insistir, pero Zaragoza todavía es muy apetecible”, ha subrayado.

Nombres propios: de Aketxe a Sinan Bakis y Saidu

Hora de los nombres propios, de los que Txema Indias no ha dejado prácticamente ninguno sin contestar. El primero, la salida sorpresa de las últimas semanas, la de Aketxe en dirección a Malasia. “Todo surgió de madrugada. Tuve una llamada del representante y se hizo todo en 5-6 horas. Por desgracia, no ha tenido el rendimiento que pensábamos, pero es un jugador espectacular. Su salida era buena para todos. El paso lo dio él con una llamada el domingo. Hemos salido bien parados todas las partes”, ha dicho.

El que no salió fue un Sinan Bakis al que el Vanspor turco le guardaba una sorpresa de última hora antes de firmar su contrato. El club otomano aseguró en un comunicado que no había pasado el reconocimiento médico, algo que Bakis (e Indias) rechazan categóricamente. Ahora, si no sale a uno de los mercados abiertos, será uno más en la plantilla. “Está en shock. Es un chaval espectacular que no se merece todo lo que ha pasado. Si estuviera lesionado, no habría hecho la pretemporada. Mañana será uno más”, ha remarcado.

Mientras, el gran nombre de la actualidad del club es el de Youssif Saidu, desconocido para muchos hace dos meses e ídolo de la afición hoy. Con ficha del filial, está cedido por un club ghanés, y el Zaragoza tiene la opción de hacerse con él en propiedad durante la temporada. No hay prisa. “Ha demostrado que es uno más de la plantilla. Luego hay que mantener la regularidad. Nos da 2 posiciones importantes. El club tiene una opción de compra que podemos ejercer cuando queramos. No debemos tener prisa. No hay que volver loco al chico. Debe ir a más”, ha añadido Indias.

Insua: “Gabi quiere que seamos un equipo sólido”

El primero de los jugadores en ser presentado ha sido el central Pablo Insua, de quien Indias no duda de que va a ayudar a fortalecer la defensa. El defensa gallego, que ya fue titular en Castellón, cree que hay “buen cóctel” para hacer una buena temporada.

“Gabi quiere que seamos un equipo sólido, que encaje poco y le generen pocas ocasiones. Jugar más arriba o abajo no es solo de los centrales, sino un trabajo grupal. El equipo está preparado para jugar a cualquier cosa”, ha subrayado ante los medios.

Andrada: “El Zaragoza es un gigante dormido que va a despertar”

Para reforzar la portería llegó el último día de mercado el argentino Esteban Andrada, que llega “con una ilusión impresionante” para “despertar” a un gigante dormido como el Real Zaragoza.

Operado del codo hace apenas un mes, Andrada ha asegurado que está listo para debutar cuando Gabi lo considere oportuno, mostrando su confianza en el resto del grupo. “Se ve un grupo muy humilde y trabajador. Si el grupo se consolida, estoy seguro de que se van a cumplir muchos objetivos”, ha afirmado.

Kenan Kodro: “Se está construyendo un proyecto ilusionante”

Indias tenía guardada una sorpresa para el último día de mercado, la de un Kenan Kodro que regresa al fútbol español tras varios años entre ligas húngaras y turcas. “Es un club histórico, muy tradicional, que quiere estar arriba. Mi padre me ha contado historias y yo he jugado aquí. Se está construyendo un proyecto ilusionante y por qué no soñar con hacer algo importante”, ha comentado.

Kodro compartirá delantera con Soberón, Bazdar, Dani Gómez y (en principio) Sinan Bakis, y él se define como un “delantero de área”, al que le gusta asociarse en el juego y atacar el primer palo buscando el remate. “No tengo problema en jugar solo o acompañado de otro punta. Me gusta jugar con un compañero al lado, pero no tengo problema en jugar solo”, ha destacado.

Akouokou: “Estoy feliz por estar aquí”

El culebrón del verano fue el de un Paul Akouokou cuyo nombre sobrevoló el entorno zaragocista durante semanas y que terminó llegando el último día del mercado. “Tenía varias propuestas. Es un momento en el que tengo que pensar. No es fácil. Estoy feliz por estar aquí”, ha explicado a su llegada a Zaragoza.

Pese a haber entrenado durante semanas al margen de sus compañeros del Olympique Lyon, llega físicamente listo para estar a disposición de Gabi cuando lo crea oportuno. “Zaragoza es un equipo grande, con mucha ambición. Por eso estoy aquí. Estoy listo para dar todo para el club y su afición”, ha dicho.

Aguirregabiria: “El último año fue complicado, pero salí siendo mejor futbolista”

El último en llegar fue un Martin Aguirregabiria que quiere resarcirse tras una mala experiencia en Cartagena, donde el equipo se ancló al descenso desde principio de temporada y no tuvo la mínima opción ni de soñar con engancharse a la permanencia. “El último año fue complicado. Salí siendo mejor futbolista. He madurado mucho. Estoy en buen momento personal”, ha destacado.

Ahora, llega para pelear el puesto con otra de las buenas noticias del verano zaragocista, un Juan Sebastián que ha derribado la puerta del equipo tras un año cedido en Alcorcón. “Vengo a intentar ayudar al equipo y a los compañeros. Cuando el entrenador decida que es mi oportunidad, estaré disponible”, ha añadido.