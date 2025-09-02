Lío con Sinan Bakis: confirma que pasó las pruebas médicas y habla de "amenazas" del presidente del Vanspor

El cierre del mercado de fichajes del Real Zaragoza estuvo marcado, además de las cuatro incorporaciones, por la frustrada salida de Sinan Bakis. La marcha del delantero ha sido una de las prioridades de Txema Indias durante el verano, ya que no tenía hueco en la plantilla y ocupa una importante masa salarial.

Tras rumores y negociaciones, parecía que este lunes se materializaría su salida al Vanspor turco, de hecho, el futbolista había viajado a la ciudad. Finalmente, Sinan Bakis emprendió la vuelta a Zaragoza sin cerrar el acuerdo y el club otomano explicó en un comunicado en redes sociales que el del Real Zaragoza no había superado el reconocimiento médico por una lesión, por lo que el acuerdo se rompía.

Sin duda, un revés importante para el Real Zaragoza que pudo condicionar el cierre del mercado. Pero, la historia no se queda ahí, ya que ahora, Sinan Bakis, que no ha entrenado este martes con el resto del equipo, ha emitido un comunicado en exclusiva para el diario Marca, en el que desmiente el texto publicado anoche por el Vanspor.

“Superé con éxito el examen médico sin ninguna restricción. Una vez completado el examen médico, se suponía que debía firmar el contrato en las condiciones que ya se habían acordado”, defiende Bakis, según la noticia de Marca.

“Cuando me presentaron el contrato definitivo, descubrí que el club había modificado unilateralmente los términos acordado”, señala. Así pues, el futbolista manifestó que no estaba dispuesto a firmar esas condiciones.

Ahí es cuando “el presidente reaccionó de forma agresiva”, tal y como reconoce Bakis en este comunicado. “Me gritó, me presionó enormemente para que firmara el contrato e incluso me amenazó con consecuencias si me negaba”.

En definitiva, el ariete expone que está en perfecto estado de salud y que se guarda el derecho “de emprender acciones legales”.