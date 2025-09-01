Martín Aguirregabiria, duodécimo refuerzo para el Real Zaragoza: el lateral firma por una temporada

El Real Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con Martín Aguirregabiria, libre tras acabar contrato con el Cartagena, para su incorporación al conjunto blanquillo para este curso 2025-26. El lateral derecho se convierte en el duodécimo fichaje de este mercado y el cuarto en el último día, donde también han llegado Andrada, Kenan Kodro y Akouokou.

Martín, de 29 años, es un lateral derecho de largo recorrido que en la 2017-18 irrumpió en Primera División de la mano del Deportivo Alavés, su equipo de formación. Con el conjunto albiazul disputó 138 partidos en cinco temporadas y en ellos marcó dos goles y repartió ocho asistencias.

Su buen rendimiento en Mendizorrotza le llevó a ser titular con la selección española en el Europeo Sub-21 del año 2019, que acabó con la conquista del título.

En 2022 firmó por el FC Famalicão portugués, en el que participó en casi medio centenar de partidos en dos temporadas y repartió tres asistencias.

El FC Cartagena lo incorporó en 2024 y en el conjunto murciano ha disputado la última temporada en LaLiga Hypermotion, que ha descendido a Primera RFEF. Allí marcó un gol y dio una asistencia.

Ahora llega al Zaragoza con dilatada experiencia en el fútbol nacional y aportará recorrido y oficio al carril derecho del equipo de Gabi. Tras la salida de Iván Calero, esta posición se quedaba debilitada, solo con Juan Sebastián.