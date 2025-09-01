Esteban Andrada defenderá la portería del Real Zaragoza: el argentino llega cedido por el CF Monterrey

El Real Zaragoza ha anunciado la incorporación de Esteban Andrada, guardameta argentino que llega en calidad de cedido por el CF Monterrey. El internacional de 34 años se convierte en el primer fichaje de esta última jornada de mercado de fichajes y cierra la portería blanquilla para el presente curso, compartiendo posición con Adrián Rodríguez, cedido por el Alavés.

Andrada es un experimentado guardameta de grandes reflejos y jerarquía que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en su país natal. Debutó en el fútbol profesional en CA Lanús, con el que conquistó la Copa Sudamericana en 2013 y la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina en 2016.

Defendió los colores de Arsenal de Sarandí en 2014 y 2015 y en verano de 2017 llegó a Boca Juniors. En el cuadro xeneize disputó cerca de un centenar de partidos y agrandó su palmarés con la Supercopa de Argentina 2018, la Primera División 2019-20 y la Copa de la Liga 2020. También fue nombrado mejor portero de la Superliga Argentina en 2019.

En 2021 llegó a Monterrey y con el conjunto mexicano ha disfrutado de la etapa más prolífica de su carrera en cuanto a números. 165 partidos como ‘Rayado’ en cuatro temporadas, la conquista de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2021 y participación como titular en el reciente Mundial de Clubes de EE. UU.

También es internacional con la selección de Argentina tanto en categorías inferiores como en la absoluta, con la que ha disputado cuatro partidos.

Ahora llega a Zaragoza como un portero consolidado con cerca de 400 partidos como profesional para defender el escudo del león la presente temporada.

Un anuncio muy especial

El vídeo que ha publicado el Real Zaragoza para comunicar la cesión de Andrada muestra una silla con la bandera de argentina y la equipación de portero del equipo aragonés. Además, de fondo tiene la locución de Cristian Álvarez, un ejemplo de portero argentino que se ha convertido en una leyenda en Zaragoza.

Un lugar muy especial para los argentinos



🇦🇷 Bienvenido a tu nueva casa, Esteban 💙 pic.twitter.com/ajOvq4g753 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) September 1, 2025

"Hola Esteban, quiero que sepas que llegas a un sitio único y muy especial. Muy especial para los argentinos. Llegas a un club hermoso, te deseo todos los éxitos del mundo. Bienvenido a Zaragoza", narra la voz de Cristian.

"Es un honor llegar a un equipo que ha sido el hogar de muchos argentinos", dice por su parte Esteban.