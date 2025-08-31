Fin a la trama Iván Calero: el lateral abandona el Real Zaragoza rumbo a la Cultural Leonesa

El Real Zaragoza y la Cultural y Deportiva Leonesa han alcanzado finalmente un acuerdo para el traspaso de Iván Calero al conjunto castellano-leonés. Así pues, el lateral derecho madrileño abandona el club tras una temporada, a pesar de que a su llegada se comprometió por tres cursos.

Calero llegó el pasado verano a Zaragoza procedente del Cartagena como un jugador muy valioso y contrastado. Empezó siendo imprescindible en el cuadro de Víctor Fernández, pero con el paso de los partidos y con la caída del equipo, perdió protagonismo y confianza.

En total, participó en 34 encuentros de LaLiga Hypermotion y uno más de Copa del Rey. En ellos logró repartir tres asistencias, dos en Liga y una en Copa.

De cara a esta temporada, el club no descartaba su salida, pero tampoco era una de las prioridades. Incluso fue seleccionado como cuarto capitán del equipo. Finalmente, acaba su relación contractual con el Real Zaragoza para jugar en la Cultural Leonesa, recién ascendido a la categoría, tras una operación que se complicó por momentos.

Calero tuvo permiso para viajar a León y firmar su contrato, pero algunos flecos sin cerrar le hicieron volver a la capital aragonesa. De hecho, estuvo presente en la Ciudad Deportiva en los últimos entrenamientos de la semana. Sin embargo, no participó con el grupo ni fue convocado con el equipo a Castellón.

El propio Gabi mencionó el pasado viernes en rueda de prensa que Calero estaba cerrando su salida con otro conjunto de la categoría.

En definitiva, desde el club le dan las gracias por su compañerismo y compromiso y le desean lo mejor en el futuro.