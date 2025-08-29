Salidas y llegadas sorpresa en el Real Zaragoza: "Si está el mercado abierto, las puertas están abiertas para todos"

Última jornada de LaLiga Hypermotion con el mercado abierto. Este sábado el Real Zaragoza visita Castalia para medirse al Castellón, un equipo que tampoco ha sumado en este inicio del curso. Así pues, los dos conjuntos se ven las caras con la necesidad de puntos, aunque todavía sin las plantillas cerradas.

El mercado de fichajes termina el próximo lunes, y en plena recta final, los deberes se acumulan. Es el caso del Real Zaragoza, que todavía tiene que dar salida a varios futbolistas y reforzar otras posiciones. En ese sentido, este viernes, Gabi Fernández ha repasado la situación con algunos nombres sobre la mesa.

En primer lugar, reconocía la despedida de Iván Calero, que viajó a León para firmar con la Cultural y ha tenido que volver pendiente de algunos flecos: “El final del caso no lo sé. Pidió tiempo para resolver la situación. Lo tiene medio cerrado con un equipo de la categoría. Quedan unos flecos por resolver, pero no sé cuánto tardará”.

Siguiendo con el apartado de salidas, Gabi confiesa que “si está el mercado abierto, las puertas están abiertas para todos” por lo que no descarta sorpresas. “Todos los jugadores que se quieran ir no tendrán problemas y les ayudaremos”, insiste el entrenador.

Sin dar nombres o números, el madrileño reconoce las necesidades del equipo en el final del mercado: portero y un mediocentro posicional, además de refuerzos si se dan las salidas de Calero y Bakis.

De hecho, también espera sorpresas en las incorporaciones: “Ojalá llegue a última hora y mejore lo que tenemos. Suele salir gente de Primera y esperemos que enganchemos alguna de esas opciones”.

En definitiva, con ganas de que acabe la ventana y sin preocupaciones, Gabi se centra en el partido del sábado y señala que cuando esté cerrado, se podrá hacer una radiografía de la plantilla.

Castellón - Real Zaragoza

De cara al encuentro en Castalia, Gabi apunta a que la clave es conseguir lo que le ha faltado al Real Zaragoza en las dos primeras jornadas: contundencia en las dos áreas. “Con poco nos hacen daño”, analiza y espera materializar las numerosas ocasiones de gol.

“El de mañana es un partido más, para nada decisivo o trascendental, ni mucho menos dramático. Estoy tranquilo viendo trabajar a los chicos y la actitud que tienen. Somos el segundo equipo que más juega en campo rival y más domina. Por el trabajo del equipo, estoy tranquilo”, subraya el técnico que asegura que se está viendo "mucho" del Real Zaragoza que quiere ser.

Para el choque, Gabi suma a Pablo Insua, nuevo central, y a Paulino, recuperado de sus molestias. Sin embargo, ante el Andorra, Pomares fue expulsado y Tasende resultó lesionado por lo que el lateral izquierdo queda muy debilitado. “Puedo meter a Juan, a Saidu, jugar con línea de 5 con Rado... Hay muchas alternativas que mañana veréis. Debemos competir e intentar sacar el mayor rendimiento de los jugadores que puedan hacerlo ahí”, comenta.

Además, Keidi ha regresado a entrenar con el grupo esta semana, pero mañana todavía no irá convocado.

Quien sí estará en la lista es Samed Bazdar. "Es un chico muy joven. El club hizo una apuesta muy importante, se echa la responsabilidad a la espalda y esa presión le puede pesar. Tiene los minutos que considero que nos puede ayudar. Tendrá más minutos, será titular en muchos partidos, y lo iremos viendo", asegura Gabi sobre el delantero.

Por otro lado, el míster hacía una reflexión de la mentalidad negativa en el seno zaragocista. "Debemos pensar en lo que ha pasado en 13 años y por qué jugadores no rinden aquí y fuera sí. Ha sido un problema de todos, jugadores, entrenadores, prensa, afición... Hay que cambiarlo. Los chicos se están liberando, irá relacionado con los resultados. Poco a poco limpiaremos cabezas y haremos un equipo nuevo con mentalidad diferente".