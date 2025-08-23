Así hemos vivido el Real Zaragoza - FC Andorra en directo: los aragoneses caen en el estreno del Ibercaja Estadio

Sábado de fútbol, sábado de Real Zaragoza y de estreno. El conjunto aragonés disputa a partir de las 21.30 la segunda jornada de LaLiga Hypermotion. La primera como local que tiene como factor especial la inauguración oficial del Ibercaja Estadio, el campo portátil donde se jugarán las próximas dos temporadas.

Para esta cita, el Real Zaragoza recibe al Andorra, equipo reciéna ascendido a la categoría de plata, que empato en el debut ante Las Palmas. Por su parte, los de Gabi cayeron ante la Real Sociedad B, por lo que la victoria se vuelve más importante para no empiecen los nervios en la capital aragonesa.

Con respecto a la jornada pasada, el Real Zaragoza solo cuenta con la novedad de Valery, pues no ha habido nuevas incorporaciones. En materia de mercado, solo se ha producido la salida de Andrés Borge.