Así hemos vivido el Real Zaragoza - FC Andorra en directo: los aragoneses caen en el estreno del Ibercaja Estadio
El Real Zaragoza recibe en el primer encuentro en casa al Andorra, conjunto recién ascendido.
Más información: El zaragocismo aprueba el nuevo estadio pero no olvida el invierno: "Cuidado cuando llegue el cierzo y la lluvia..."
LAS CLAVES
- 23:05 GOL DEL REAL ZARAGOZA
- 23:00 GOL DEL ANDORRA
- 22:55 GOL DEL ANDORRA
- 22:32 SEGUNDA MITAD
- 22:17 DESCANSO
- 21:39 GOL DEL ANDORRA
Sábado de fútbol, sábado de Real Zaragoza y de estreno. El conjunto aragonés disputa a partir de las 21.30 la segunda jornada de LaLiga Hypermotion. La primera como local que tiene como factor especial la inauguración oficial del Ibercaja Estadio, el campo portátil donde se jugarán las próximas dos temporadas.
Para esta cita, el Real Zaragoza recibe al Andorra, equipo reciéna ascendido a la categoría de plata, que empato en el debut ante Las Palmas. Por su parte, los de Gabi cayeron ante la Real Sociedad B, por lo que la victoria se vuelve más importante para no empiecen los nervios en la capital aragonesa.
Con respecto a la jornada pasada, el Real Zaragoza solo cuenta con la novedad de Valery, pues no ha habido nuevas incorporaciones. En materia de mercado, solo se ha producido la salida de Andrés Borge.
-
Próximo encuentro: Castellón - Real Zaragoza
La próxima jornada para el Real Zaragoza se jugará el próximo 30 de agosto a las 21.30 frente al Castellón.
-
Real Zaragoza 1 - 3 Andorra | FINAL DEL PARTIDO
96': FINAL DEL PARTIDO. Se acabó lo que se daba. Dura y vergonzosa derrota del Real Zaragoza en el estreno del nuevo campo y en su presentación ante su afición. Mucho que mejorar.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | 5 minutos de añadido
90': Se alargará el encuentro hasta el minuto 95.
-
Real Zaragoza 1 - 3 Andorra | Roza el Andorra el cuarto del partido
80': Ha rozado el Andorra el cuatro tras otro error defensivo del Real Zaragoza. Urgen refuerzos.
-
Real Zaragoza 1 - 3 Andorra | GOL DE BAZDAR
78': ¡GOL DE SAMED BAZDAR! El delantero roba un balón y en campo rival. Se va del portero y define a placer para anotar el primer gol del Real Zaragoza en la temporada y en este estadio.
-
Real Zaragoza 0 - 3 Andorra | OTRO DEL ANDORRA
73': El tercero del Andorra, anota ahora Gael Alonso a balón parado. Estalla el Ibercaja Estadio y muchos aficionados abandonan el campo.
-
Real Zaragoza 0 - 2 Andorra | El segundo para los visitantes
68': Gol del Andorra, hace el segundo Villahermosa. La herida se hace mayor con un jugador menos.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | Ataja Adrián Rodríguez
67': Atrapa bien Adrián Rodríguez un intento del Andorra. Se ha parado mucho el juego desde la expulsión.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | No puede seguir Tasende
65': Más rotaciones en el Real Zaragoza. Tasende se marcha lesionado y entra Saidu en su lugar. También Soberón deja le terreno de juego por Samed Bazdar.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | Tendido en el suelo Tasende
64': Las asistencias entran para atender a Tasende, que se duele sobre el verde.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | ROJA A POMARES
60': Roja directa a Carlos Pomares. Tiene que hacer una falta el hoy central para impedir que el del Andorra se quede solo ante el portero y le cuesta la expulsión. Se queda con uno menos el Real Zaragoza.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | ¡AL PALO TONI MOYA!
58': La más clara de esta segunda parte. Casi se cantaba el gol, cuando el disparo de Toni Moya se chocaba contra el palo.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | Debuta Valery
57': Primeros cambios en el Real Zaragoza. Debuta Valery Fernández, el fichaje más ilusionante del verano. Entra en lugar de Pau Sans. También se marcha Francho por Toni Moya, que tiene sus primeros minutos del curso.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | Reclama una mano en el área el Andorra
56': Pedía una mano en el área el Andorra, el colegiado aclara que no hay nada.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | Golpea el Andorra
48': El primer disparo de esta segunda parte lo firma Minsu, cuyo golpeo se topa con un Adrián Rodríguez firme.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | Asistencia al Ibercaja Estadio
Al primer partido oficial de Liga en el Ibercaja Estadio han asistido 13.126 espectadores.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | SEGUNDA PARTE
46': ¡Comienza la segunda mitad! Balón para el Real Zaragoza.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | Vuelven los jugadores al verde
Ya están los protagonistas en el terreno de juego. No hay cambios en el conjunto maño.
-
Homenaje Manolo Villanova
Durante el descanso del encuentro se realiza un homenaje a Manolo Villanova. Su familia recoge la insignia de oro del Real Zaragoza.
-
Real Zaragoza 0 - 1 Andorra | FINAL DE LA PRIMERA PARTE
46': Acaba la primera parte en el Ibercaja Estadio. Vale el tanto de Lautaro, aunque el Real Zaragoza ha tenido infinitas ocasiones para igualar el marcador.