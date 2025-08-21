Del Real Zaragoza a rozar la Champions League: el entrenador español que está a un paso de hacer historia

Quién le iba a decir a Juan Carlos Carcedo cuando fue destituido del Real Zaragoza en noviembre de 2022, tras siete derrotas en 15 partidos, que acabaría luchando por clasificar a su equipo para la Champions League, la principal competición de clubes.

Juan Carlos Carcedo (52 años) es un entrenador español, nacido en Logroño. Tras terminar su carrera como futbolista, en la que jugó en el filial del Atlético de Madrid, en el Leganés o Las Palmas, se pasó a los banquillos con tan solo 33 años por una lesión en la rodilla.

Su experiencia como primer entrenador es corta, pero puede presumir de haber ganado títulos y casi de entrenar en Liga de Campeones. Comenzó como segundo en varios clubes (Almería, Valencia, Spartak de Moscú, Sevilla, PSG o Arsenal), ganando experiencia y conocimiento. De hecho, durante 14 años fue la mano derecha de Unai Emery, consiguiendo hitos importantes como tres Europa League en Sevilla.

Finalmente, en el año 2020 le llegó la oportunidad de escribir su propio camino y fichó por el Ibiza como primer entrenador. En esa primera temporada, logró el ascenso a Segunda División con el conjunto balear, aunque a los meses del debut en la categoría de plata, antes del parón invernal, fue destituido.

Paso por el Real Zaragoza

Así pues, sin equipo, en verano de 2022 se anunció que ocuparía el banquillo del Real Zaragoza para el curso 2022-23, el primero de la nueva propiedad.

Empezaba, teóricamente, una nueva etapa para el zaragocismo, con el firme objetivo de subir a Primera. Sin embargo, el conjunto dirigido por Juan Carlos Carcedo, en el que militaban Giuliano Simeone, Mollejo, Manu Molina o Alberto Zapater, no terminó de carburar en el inicio.

Esto condujo a la destitución del riojano tras cosechar 7 derrotas en 15 jornadas, las dos últimas ante Andorra y Alavés. El balance de resultados fue de cuatro empates, cuatro victorias y siete derrotas (16 puntos). Fran Escribá fue su sucesor, con quien el Real Zaragoza acabó decimotercero.

Carcedo en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Real Zaragoza

De nuevo sin equipo durante unos meses, en junio de 2023 le llegó otra oportunidad, esta vez, en una liga más exótica. Carcedo fichó por el Pafos FC de la Primera División de Chipre, donde parece que ha encontrado su sitio.

En 2024 ganó la Copa de Chipre y en su segunda temporada, el exentrenador zaragocista consiguió proclamarse campeón de Liga, lo cual le permitió pelear por un puesto en la fase de grupos de la Champions League.

A un paso de la Champions

De esta forma, Carcedo y sus pupilos están más cerca que nunca de hacer historia. Están a tan solo un partido de conseguir una plaza en la máxima competición. Tras derrotar al Maccabi Tel Aviv y al Dinamo de Kiev en las rondas previas, el último eslabón es el Estrella Roja de Serbia.

Este martes 19 de agosto, en la ida del play-off de clasificación para la fase de grupos, el conjunto chipriota venció a domicilio al Estrella Roja (1-2). Así pues, le queda solo el partido de vuelta, el próximo 26 de agosto en casa, para que la Champions sea una realidad y estar en el esperado sorteo del 28 de agosto.