Andrés Borge abandona el Real Zaragoza tras no tener sitio en la plantilla: "Seguiré celebrando cada logro en la distancia"

Nueva salida en el Real Zaragoza. El canterano Andrés Borge finaliza su etapa en el club aragonés, el equipo de su vida. Así lo ha anunciado este miércoles el Real Zaragoza, que sigue trabajando en el mercado de fichajes.

Borge arribó en etapa juvenil a la entidad blanquilla, participando en la gran temporada 2018/19 en la que el Real Zaragoza conquistó la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil, disputando por primera vez la UEFA Youth League.

La 2019/20 supuso su salto gradual al Deportivo Aragón sin faltar a la emblemática competición internacional con el División de Honor; en el partido debut que se jugó en La Romareda ante el Korona Kielce, Borge abrió el marcador para dar la victoria por uno a cero, mientras que también jugó la totalidad de minutos en el partido de vuelta (1/64), la eliminatoria ante el APOEL (1/32) y la derrota en dieciseisavos ante el Olympique de Lyon galo.

Su buen desempeño en la defensa le llevó a debutar oficialmente con el primer equipo en Copa del Rey ante el Yugo UD Socuéllamos el 17 de diciembre de 2019. Sin embargo, en diciembre de 2020 sufrió una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda en un entrenamiento con el Deportivo Aragón, reapareciendo en la temporada 2021/22, año en el que vivió con el Deportivo Aragón el ascenso a 2ª RFEF. En la siguiente campaña jugó 33 partidos con el filial zaragocista en Segunda RFEF y el equipo logró mantener la categoría.

Durante la temporada 2023/24 el defensor disputó 11 partidos con la elástica blanquilla del primer equipo, pero una nueva lesión en su rodilla izquierda en febrero de 2024 le apartó de la dinámica de entrenamientos y partidos. Una vez recuperado, en enero de 2025 se marchó cedido al CD Arenteiro gallego de Primera RFEF, regresando este verano al club blanquillo.

Carta de despedida

"Hoy escribo posiblemente uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Llega el momento de despedirse del club en el que he crecido durante estos 7 años, como persona y como futbolista: el Real Zaragoza", comenzaba el jugador su carta de despedida publicada en redes sociales.

"Llegué con la ilusión de un niño que soñaba con vestir esta camiseta, desde entonces este club se ha convertido en mi casa, en mi familia y se ha convertido en parte de lo que soy, el lugar donde he vivido momentos inolvidables y aprendizajes que siempre me van a acompañar, pero también obstáculos duros, que me han hecho valorar aún más cada minuto que he pasado en el campo", continuaba.

"Siempre he soñado con poder llevar al Real Zaragoza a donde se merece, a Primera División. Aunque ahora no vaya a ser posible cumplirlo en el campo, seguiré celebrando cada logro desde la distancia y deseándoos todo lo mejor como un zaragocista más".

"Por ello, quiero dar las gracias de corazón tanto a mis compañeros, entrenadores, preparadores físicos y trabajadores del club. Y sobre todo, a esta gran afición, por estar siempre ahí, en lo bueno y en lo malo. El Real Zaragoza siempre será el club de mi vida".