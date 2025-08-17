Real Sociedad B - Real Zaragoza, en directo: el equipo de Gabi Fernández cae en su debut (1-0)
El conjunto aragonés debuta en Segunda este domingo en Anoeta frente al filial de la Real Sociedad, recién ascendido.
LAS CLAVES
- 18:55 FINAL DEL PARTIDO
- 17:51 DESCANSO
- 17:35 GOL DEL SANSE
- 17:00 COMIENZA EL PARTIDO
Ha llegado la hora de la verdad. Ya no hay más pruebas ni pretemporada, LaLiga Hypermotion comienza este domingo a partir de las 17.00 para el Real Zaragoza. Los de Gabi se estrenan ante la Real Sociedad B en el Reale Arena, con una plantilla todavía sin cerrar y más de 650 aficionados blanquillos.
Tras dos meses sin competición, la Segunda División ha vuelto y el Real Zaragoza encara la primera jornada de su 13ª temporada en la categoría de plata. Lo hace sin pensar en el ascenso, con muchos cambios e incertidumbres, pero con Gabi como director de orquesta.
Para el estreno, cinco de los siete fichajes están disponibles, solo con las ausencias de Tachi, lesionado, y de Valery, todavía no al 100%. Sebas Moyano, Radovanovic, Paulino, Pomares y Adrián Rodríguez han viajado con el resto del equipo, mientras Bakis, Borge y Marcos Cuenca son baja y apuntan a dejar el club.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | FINAL DEL PARTIDO
96': Final del partido. Derrota del Real Zaragoza.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Disparo alto de Juan Sebastián
95': El canterano trataba de dar la sorpresa con un disparo lejano, pero se va muy alto y no va a haber tiempo para más.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Cinco minutos más
90': Se añaden cinco minutos al partido. Es el tiempo que le queda al Real Zaragoza para conseguir el empate.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Entra Samed Bazdar
88': Entra Bazdar y se va Paulino entre aplausos de los zaragocistas.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Sigue buscando el Zaragoza
87': Sigue en busca del gol el Real Zaragoza. Controla la posesión, pero no encuentra la forma de hacerle daño a los de San Sebastián.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | ¡POR MILÍMETROS!
80': ¡Qué balón de Paulino al área! No puede empujarla nadie, aunque la tocaba levemente Moyano y salva Aitor Fraga bajo palos.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Entra Pau Sans
71': Tercer cambio de Gabi. Se va Aketxe y salta al terreno de juego Pau Sans.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | ¡Cerca Soberón!
69': Soberón lo intenta con una falta desde la frontal. El disparo se va directo al lateral de la red.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | ¡LA MÁS CLARA DEL REAL ZARAGOZA!
60': ¡ROZA EL EMPATE EL REAL ZARAGOZA! Ha tenido la más clara el cuadro visitante con una jugada en la que se cantaba el gol. Paulino y después Aketxe no aciertan desde el área y el golpeo final lo despeja el arquero.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Cambios en el Real Zaragoza
57': Mueve ficha Gabi Fernández. Entra Iván Calero por Radovanovic, dejando a Juan Sebastián como central con Pomares, y Soberón por Dani Gómez.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Acción importante de Pomares
53': Importante recuperación de Pomares en el borde del área para impedir la proliferación de la jugada local.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Amarilla para Mikel Rodríguez
49': Primera amarilla para el filial vasco, para Mikel Rodríguez, por una dura entrada sobre Paulino.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | ¡A por la segunda parte!
46': En juego el segundo acto en Anoeta. El Real Zaragoza, por detrás en el marcador, tiene que encontrar cuanto antes el empate.
No hay cambios en ninguno de los dos equipos.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza
⏸️ 𝑫𝑬𝑺𝑪𝑨𝑵𝑺𝑶 en San Sebastián pic.twitter.com/wrRMlLucqS— Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 17, 2025
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | DESCANSO
49': Final de la primera parte. Se marchan los jugadores a los vestuarios. Derrota momentánea del Real Zaragoza en Anoeta tras 45 minutos en los que había merecido algo más.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Tarjeta amarilla para Rado
48': Reclamaba penalti el Real Zaragoza por una entrada del portero vasco y en la continuación, Radovanovic tiene que cortar la contra y ve la segunda amarilla.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Primera amarilla
46': Primera cartulina amarilla del encuentro, la ve Sebas Moyano, después de haber recibido numerosas faltas más duras...
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | Tres minutos de añadido
45': Se añaden tres minutos más a la primera parte. Nos iremos hasta el 48.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza |Faltas cometidas
45': El balance de faltas cometidas en esta primera mitad es de 10 de la Real Sociedad y 2 del Real Zaragoza.
Real Sociedad B 1 - 0 Real Zaragoza | ¡CASI SEBAS MOYANO!
42': Nueva ocasión para el Real Zaragoza. Un disparo inesperado de Sebas Moyano desde fuera del área que no atrapa el guardameta Fraga. Sigue atacando el cuadro aragonés en busca del empate. Le queda la puntería...