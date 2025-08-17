Real Sociedad B - Real Zaragoza, en directo: el equipo de Gabi Fernández cae en su debut (1-0)

Ha llegado la hora de la verdad. Ya no hay más pruebas ni pretemporada, LaLiga Hypermotion comienza este domingo a partir de las 17.00 para el Real Zaragoza. Los de Gabi se estrenan ante la Real Sociedad B en el Reale Arena, con una plantilla todavía sin cerrar y más de 650 aficionados blanquillos.

Tras dos meses sin competición, la Segunda División ha vuelto y el Real Zaragoza encara la primera jornada de su 13ª temporada en la categoría de plata. Lo hace sin pensar en el ascenso, con muchos cambios e incertidumbres, pero con Gabi como director de orquesta.

Para el estreno, cinco de los siete fichajes están disponibles, solo con las ausencias de Tachi, lesionado, y de Valery, todavía no al 100%. Sebas Moyano, Radovanovic, Paulino, Pomares y Adrián Rodríguez han viajado con el resto del equipo, mientras Bakis, Borge y Marcos Cuenca son baja y apuntan a dejar el club.