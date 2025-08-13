El Real Zaragoza, sin Poussin y a 4 días del debut, se encomienda a la Virgen del Pilar para recuperar su "época gloriosa"

Con el inicio de la nueva temporada a la vuelta de la esquina, el Real Zaragoza ha celebrado este miércoles 13 de agosto la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar en la Basílica. A este especial acto, como cada temporada, han acudido los jugadores de la primera plantilla, cuerpo técnico, directiva o representantes de otras categorías y estamentos del club.

Sin embargo, Gaetan Poussin, guardameta del primer equipo, no ha aparecido en la Basílica, haciendo todavía más evidente su salida del club maño. Tampoco había entrenado esa misma mañana en la Ciudad Deportiva. En esta sí estaban otros como Sinan Bakis, además de Fernando López, Txema Indias o el propio Gabi Fernández.

Este miércoles era el día señalado para un acto muy emotivo y especial para los zaragocistas y zaragozanos. La Virgen del Pilar amanecía ya con el manto blanco (y azul) con el escudo del león. Aunque le faltan las flores, que han llegado por parte de los capitanes Francho Serrano y Keidi Bare, encargados de portar las cestas, seguidos de Calavia y Jorge Francho, del Deportivo Aragón y del Juvenil A.

El primer capitán, Francho Serrano, era quien tomaba la palabra para recitar la oración y pedir el acompañamiento y la ayuda de la Virgen para que “el Real Zaragoza recupere su época gloriosa”.

La Virgen del Pilar con el manto zaragocista. E.E.

Recepción en el Ayuntamiento

Al salir y poniendo rumbo al Ayuntamiento, en la plaza del Pilar esperaban decenas de seguidores blanquillos en busca de fotos con los futbolistas y también para mostrar su apoyo y ánimo antes del debut liguero este domingo ante el Sanse.

Durante el acto de recepción, al que han asistido el concejal de deportes, Félix Brocate, y la concejal de Educación, del Mayor y de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, además de varios miembros de la corporación municipal, los representantes del club han escuchado las energías renovadas del zaragocismo en boca del alcalde accidental, Alfonso Mendoza.

“No renunciamos a ilusionarnos y decir por muchos motivos que este es el año. La vieja Romareda ha cedido el protagonismo al Ibercaja Estadio mientras el Ibercaja Romareda comienza a edificarse, una instalación modélica y ambiciosa que refleja las aspiraciones de nuestra ciudad y de nuestro club”.

Además, ha expresado el deseo de recuperar las alegrías que llegaron en las mejores épocas del equipo. “Como representantes de los ciudadanos, hoy os trasladamos todo nuestro aliento y mejores deseos. Esperamos que el trabajo conjunto desemboque en ofrecer la mejor versión del Real Zaragoza y, ojalá, el ansiado ascenso”, ha expresado Mendoza, que espera poder celebrarlo en mayo o junio.

Igualmente, Fernández López, Gabi Fernández y Francho Serrano representaban al club y prometían trabajo y compromiso, así como recuperar la identidad del Real Zaragoza. Eso sí, reconocían que se debe ir poco a poco con objetivos realistas.

José Manuel Fábregas, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza ponía en valor la fidelidad de la afición en las buenas y en las malas. Además, pide que los jugadores, el club, las instituciones públicas y la afición estén siempre unidas para un futuro mejor.