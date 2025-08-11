El Real Zaragoza anuncia a su nuevo portero: Adrián Rodríguez (24 años) llega cedido por el Alavés

El Real Zaragoza ha anunciado este lunes la incorporación del guardameta Adrián Rodríguez, cedido para la próxima temporada 2025/26 por el Deportivo Alavés. De esta forma, el club aragonés refuerza una de las posiciones más necesitadas de la plantilla, donde actualmente solo estaba del primer equipo Poussin, cuyo futuro en Zaragoza no es seguro.

Adrián Rodríguez es un portero de gran proyección (24 años) con una imponente envergadura, 1.95 metros de estatura y grandes reflejos que le han permitido debutar incluso en Primera División el pasado curso de la mano del equipo vitoriano.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, con el que llegó a disputar la UEFA Youth League en la temporada 2018-19, es también internacional Sub-20 con la selección de Argentina. Tras su llegada a Vitoria-Gasteiz en verano de 2020, ha sumado más de 60 partidos en el filial albiazul, estando las dos últimas campañas en dinámica de primer equipo.

El pasado mes de marzo, tras una expulsión del titular Antonio Sivera, le llegó la oportunidad del debut en LaLiga EA Sports frente al Villarreal CF y permitió al Deportivo Alavés mantener la portería a cero (1-0) y lograr un importante triunfo como local. También jugó el partido siguiente frente a la UD Las Palmas a domicilio para sumar su segundo partido en la élite.

Adrián Rodríguez se convierte ahora en un nuevo refuerzo para la portería del Real Zaragoza, el séptimo fichaje del mercado, y por ahora compartirá puesto con el francés, Gaetan Poussin, que sigue pendiente de su continuidad en la entidad blanquilla. En el último amistoso, el galo no jugó ni un minuto y fue Obón, del Deportivo Aragón, el portero elegido por Gabi Fernández.

Así pues, para el inicio de la competición este domingo, el Real Zaragoza podrá contar con él y ya son siete los fichajes de esta ventana. Se une a Sebas Moyano, Tachi, Radovanovic, Pomares, Paulino de la Fuente y Valery Fernández.