Empezó haciendo fotos a las obras de La Romareda y ya es un referente para el zaragocismo: “Me piden un directo 24 horas”

Este martes se cumplirá un año del inicio de la demolición de La Romareda. Tras muchos intentos fallidos a lo largo del siglo, la piqueta entraba por fin en el vetusto estadio, primero en el Gol Sur y, desde este verano, en el resto de las gradas, con el sueño de ver en dos años un nuevo campo a la altura de la cuarta ciudad de España.

Desde que las grúas se hicieron protagonistas del entorno de Eduardo Ibarra, cualquier zaragocista ha querido ir guardando su recuerdo de la transformación del estadio. Aunque, desde el primer día, una persona se ha convertido en el referente del zaragocismo para seguir al detalle el transcurso de la obra. Su nombre es Elías Torres, aunque para toda la afición es conocido como @ObrasRomareda.

Elías es arquitecto y vive en uno de los bloques de la calle Jerusalén, con unas vistas absolutamente privilegiadas para seguir las obras. Sus conocimientos técnicos, además, permiten ofrecer una información sobresaliente de lo que ocurre en el interior de las vallas. “Intento dar una visión técnica pero sin ser aburrida. Obviamente, habrá aspectos que se me escapen porque no estoy dentro del equipo de proyecto pero trato de dar una visión un poco más a pie de calle de lo que está pasando”, cuenta.

A través de sus cuentas de X e Instagram, todo el zaragocista tiene a mano un diario del avance de las obras, que quedará para la historia de la ciudad. Sobre la mesa también tiene algún proyecto a futuro en el que ir almacenando todo lo que tiene guardado, y que permanezca para siempre en el archivo de Zaragoza y el Real Zaragoza, aunque reconoce que no tiene todo el tiempo que le gustaría.

Día 362. El portagradas que cubre parte del sótano de gol sur ya ha sido hormigonado (terminaron ayer por la noche). Comienza también el desmontaje de la cubierta en tribuna este con un buen ritmo. La plataforma de tierra perimetral ya está lista.

El zaragocista no solo reconoce todo su trabajo, sino que está ansioso de ver sus post cada día. Algunos -como este redactor- tienen activadas las alertas para no perderse nada de las obras de su querida Romareda. “Esta semana me siguió un chico que está viviendo en Sevilla, pero toda la vida nació en el barrio, y me dijo que le hacía mucha ilusión la cuenta porque es una forma de seguir con el vínculo de Zaragoza”, destaca Elías.

Otros aficionados le piden más y más imágenes y vídeos, e incluso un directo 24 horas al día. “Ya me parece ‘too much’, pero, oye, si Canon, Sony, YouTube o Twitch me lo quieren financiar, yo me vendo a cualquiera”, ironiza.

Atardecer en La Romareda ObrasRomareda

Elías recibió a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN en uno de los populares bares del entorno de La Romareda, con otra de las vistas privilegiadas al estadio, ya en fase de derribo. El pasado 25 de mayo vivió el último partido de su historia, antes de marcharse dos años al estadio modular. “Desde fuera, y como profesional, el traslado es un puntazo. Ibas a tener a gente ajena a la obra por zonas de trabajo. Se ganará muchísimo en seguridad y tiempo, con lo que también tendrán retorno económico antes”, explica.

No obstante, vivir junto a una obra de tal magnitud también tiene sus inconvenientes, ya que se genera una importante cantidad de polvo y ruido con el que tendrán que convivir durante dos años más. “Afortunadamente tengo el sueño profundo, pero si te despiertan al punto de la mañana con el pico y la pala, algunos vecinos sí se cabrean. Yo lo entiendo, sé lo que es una obra y habrá que lidiar con ello dos añitos”, resalta.

Durante la última temporada, no han sido pocos los mensajes que ha recibido pidiéndole un hueco en su terraza, mientras otros directamente se colaban en el edificio, lo que podía ocasionar algún contratiempo. “Es un peligro. Imagina que sube alguien ajeno y pasa algo. Arriba tienes conductos de ventilación y calefacción, y la comunidad se puede meter en un problema”, reconoce.

De quien todavía no le ha llegado ninguna notificación, por extraño que pueda parecer, es de Javier Tebas, presidente de LaLiga y obsesionado con que nadie vea el fútbol más que por televisión. “Que no se preocupe. Yo pago mi abono y a mi mujer le da igual el fútbol. Que se preocupe más por los horarios que nos pone”, dice.

Así, Elías tiene por delante dos años para seguir documentando a diario los avances de La Romareda. Y que nadie tema un parón en vacaciones. “Tengo confidentes por aquí que me van enviando fotos y vídeos. Yo voy seleccionando porque también soy un poco crítico con lo que me mandan, pero algo buscaré”, promete.

Las obras de La Romareda cumplirán un año este martes en pleno proceso de derribo de las tres gradas que siguen en pie. Dos de los anillos ya son historia, y a final de la pasada semana comenzaron a quitarse las placas de la cubierta con sumo cuidado por la presencia de amianto. Desde el Ayuntamiento confían en que, para el mes de octubre, ya hayan desaparecido todos los restos del viejo estadio.