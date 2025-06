Kervin Arriaga anuncia su adiós del Real Zaragoza y se dirige a la afición: "Estaréis siempre en un rincón de mi corazón"

Si todavía había algún zaragocista con la ilusión del fichaje de Kervin Arriaga, este lunes cualquier esperanza se ha terminado de esfumar. El hondureño, que terminaba oficialmente este 30 de junio su cesión en el Real Zaragoza, ha anunciado su adiós del club blanquillo en sus redes sociales.

Kervin Arriaga llegó al Real Zaragoza el pasado mercado de invierno, cedido por el Partizán de Belgrado y siendo casi un desconocido para el público de La Romareda. Sin embargo, pronto se ganó a la afición con su lucha y rendimiento sobre el césped. De hecho, el centrocampista, también central, ha sido un pilar fundamental en la segunda vuelta de la temporada.

El club tenía una opción de compra por el futbolista y todas las partes parecían alineadas para su continuidad en el Real Zaragoza. No obstante, no a cualquier precio. La situación, tal y como declararon en ocasiones tanto Gabi como Fernando López o Txema Indias, era complicada por el factor económico.

"Deportivamente encaja perfectamente en lo que buscamos. Tenemos 20 días para tomar una decisión. Debe ser una decisión equilibrada y con responsabilidad. Kervin nos sirve y mucho, pero debe haber equilibrio económico", defensió el director deportivo Txema Indias en su presentación.

Finalmente, este ha sido determinante y Kervin Arriaga no será jugador blanquillo el próximo curso. Su futuro se acerca a Primera División, con el Levante como principal postor.

En total, ha disputado 17 partidos con el Real Zaragoza, en los que ha anotado un gol, precisamente en el derbi frente a la SD Huesca en La Romareda.

Carta de despedida

Así pues, el hondureño ha roto el silencio y a través de su cuenta de Instagram ha comunicado su marcha con una carta de despedida para la afición. Cabe mencionar que el club no ha anunciado la noticia, así como tampoco la situación del resto de jugadores que terminan cesión.

“Cuando llegué a Zaragoza el pasado mes de enero no me imaginaba que mi estancia con vosotros sería tan gratificante”, comienza el escrito.

“Es el momento de despedirme de todos vosotros y lo hago con dos ideas principales: ha sido corto, pero muy intenso. De estos meses me llevo el aprendizaje de ver cómo una afición ama a su escudo y lucha por él de manera incondicional”.

“Muchas gracias por el apoyo que me habéis mostrado en cada partido en los que he tenido el honor de vestir esta camiseta. No quiero olvidarme del cariño que he recibido cada día de la ciudad de Zaragoza, por ello quiero deciros que estaréis siempre en un rincón de mi corazón”, expresa.

“Hoy no os digo adiós, prefiero deciros hasta otra. Aúpa Zaragoza”, termina Arriaga.