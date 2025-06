Gabi Fernández decidió renovar solo un año con el Real Zaragoza: "Es lo más justo para demostrar que estoy capacitado"

El Real Zaragoza y Gabi Fernández han ampliado su vínculo por una temporada más, hasta junio de 2026. Con el deseo de continuar juntos, hacerlo solo por un año fue una decisión del técnico. Así lo ha confirmado el madrileño este lunes en la rueda de prensa con motivo de su renovación, la última en el estadio de La Romareda.

“Es lo más justo para que pueda demostrar que estoy capacitado para entrenar al Real Zaragoza. Como el objetivo se va a cumplir, no habrá problema en volvernos a sentar. Ojalá sean 10 años. Y si no va como esperamos, que no haya compromiso en pagarme más de lo que he trabajado”, ha explicado Gabi al respecto.

Por el momento, el entrenador del Real Zaragoza se ha mostrado muy contento, con ilusión de empezar el nuevo proyecto y con ganas de empezar a trabajar. En esa línea, Gabi ha reconocido que va “de la mano” con Txema Indias y ambos han analizado ya la plantilla, coincidiendo en el “95% de las situaciones”.

Por delante hay un verano de operaciones en el mercado, aunque Gabi haya mantenido la idea del director deportivo de recuperar jugadores. No obstante, a la espera de configurar su equipo, ha adelantado que el año pasado no se vio nada del Real Zaragoza de Gabi y espera poder generar ilusión con un conjunto “sólido” en el que los jugadores corran “más que en toda su vida”.

“Empezaremos a construir el equipo desde atrás. Quiero solidez defensiva, ser vertical, dominar las fases del juego. En función de los jugadores, les sacaré el mayor rendimiento”, ha declarado el madrileño.

Por otro lado, Gabi Fernández es realista, con los pies en la tierra, a pesar de hablar de no renunciar a nada: “El objetivo claro, a día de hoy, es no sufrir. Si quieres que diga que vamos a ascender, estaría engañando. A partir de ahí, vamos a trabajar por objetivos reales. En función de cómo empiece la temporada y el equipo que hagamos, hablaremos del objetivo del club”.

Pretemporada

Además, el técnico del Real Zaragoza ha anunciado que la pretemporada comenzará el próximo viernes 11 de julio, aunque todavía se desconoce el lugar del stage.

"Hace 2 meses estuve en Boltaña viendo campos y hoteles. Hemos intentado por todos los medios hacer la pretemporada en Aragón. Yo la hice y para el Real Zaragoza es importante seguir esas raíces. Ha sido imposible. Los campos estaban ocupados porque hemos llegado tarde. Estamos analizando otros sitios", ha señalado este mediodía.