Gabi, entrenador del Real Zaragoza: "Estoy orgulloso de estar aquí, pero este puesto te quita años de vida"

Este domingo el Real Zaragoza afronta uno de los días más importantes de su historia. El conjunto aragonés se juega la permanencia en Segunda División el mismo día que despide a la vieja Romareda. Por encima de cualquier acto y homenaje, los de Gabi Fernández (y todo el zaragocismo) buscan vencer al Deportivo de La Coruña y acabar por fin con el sufrimiento.

El Real Zaragoza, con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso, depende de sí mismo en las dos últimas jornadas, un hecho que Gabi ha valorado: "Cuando firmé mi contrato, hubiera firmado estar en esta situación. Nos hemos ganado el derecho a depender de nosotros y despedir La Romareda con una victoria y cumpliendo el objetivo”.

Aunque hay mucho en juego, para el madrileño no se trata del encuentro más importante de su carrera (futbolista y entrenador). “Sería trascendental si se acabara la Liga el domingo. Tenemos dos oportunidades, por eso no es el más importante de mi carrera, aunque sí es importante”.

Para la cita, La Romareda prestará su último servicio. Se vestirá de gala, con todas las entradas agotadas, para llevar en volandas al equipo hacia la salvación. Con emociones a flor de piel en las gradas, los futbolistas deberán dejarse el resto en el campo.

"Más allá de la carga emocional del partido, llevamos trabajando dos meses para conseguir la salvación y el domingo es la primera oportunidad. Esperamos despedir el estadio como merece. Sabemos lo que nos jugamos. El equipo lo está dando todo y no se puede pedir más", confesaba al respecto el entrenador zaragocista, Gabi Fernández.

En cuanto al estado de la plantilla para el encuentro del domingo, Gabi ha tenido que trabajar para tratar de quitarle a sus jugadores “la presión emocional y mediática”.

Además, de nuevo el madrileño ha vuelto a alabar a su afición, que ha dado ejemplo de sentir el club y unos colores “más allá de jugadores, dirigentes o entrenador”. “Saben que, sin ellos, el Zaragoza no sería lo mismo. Nos hemos hecho fuertes cuando antes daba miedo jugar en casa. La afición ha sido clave para estar más aliviados", valoraba.

Un rival sin nada en juego

En lo futbolístico, el Real Zaragoza se mide al Deportivo de La Coruña, un equipo que no se juega nada, tras conseguir el objetivo de la salvación hace semanas. Por tanto, Gabi ha declarado que espera un partido muy parecido al del Cartagena, con un Real Zaragoza protagonista, que demuestre lo que se juega y sea capaz de controlar los nervios.

En esta última gran noche, todo apunta a que no podrá contar con el capitán Lluís López, por molestias. Por su parte, la nota positiva la protagonizan Tasende y Kervin Arriaga, que están en condiciones de jugar.

Personalmente, Gabi ha señalado que ha sufrido mucho más estos meses como técnico del Real Zaragoza que en las salvaciones que vivió como jugador. “He sufrido mucho más, me está quitando años de vida. Estoy contento por poder ayudar, este puesto es muy jodido. Estoy orgulloso de estar aquí, pero te quita años de vida”, recalcaba.

Futuro en Zaragoza

Pese a esa angustia, y sin todavía haber sellado la permanencia, Gabi ha vuelto a ratificar que su futuro está en el Real Zaragoza. Primero, cuando le preguntaban por la continuidad de Jair Amador, a quien ha elogiado: “Le dije cuando llegué que iba a ser importante y nos iba a ayudar. Solo quiero salvar al equipo el domingo. Luego, se hablará con él para saber qué tiene pensado en su futuro y, por qué no, que siga aquí. Está demostrando un compromiso importante con el Real Zaragoza y es un jugador a tener en cuenta”.

Pero, sobre todo, cuando ha manifestado cómo se ha adaptado al equipo y cómo podrá armarlo a su manera. “Me siento muy valorado. No era un proyecto mío y me he tenido que adaptar. Vine con una carga emocional grande para darle la vuelta a la situación y creo que lo hemos conseguido. Estoy agradecido a los jugadores. No me siento infravalorado, pero se me tachó de inexperto y de que no tenía capacidad, y estoy orgulloso de haber venido. Cuando salvemos la situación, ojalá el domingo, ya empezaré a hablar de otras cosas, trabajar de otra manera y hacer un equipo, si Dios quiere, más parecido a lo que quiero".