Gabi, pendiente de hablar con el club: "Ojalá mi futuro más cercano esté relacionado con el Real Zaragoza"

La recuperación de Kervin Arriaga, la baja de Raúl Guti, el duelo frente al Oviedo o su futuro en el Real Zaragoza. Son muchos los temas que ha repasado Gabi Fernández este viernes en la previa de la jornada 40, en la que los aragoneses pueden lograr la salvación matemática. Para ello, deben ganar en el Carlos Tartiere y que no lo haga el Eldense en Castellón.

En ese contexto, Gabi ha insistido en que con lo que han hecho “no es suficiente para estar salvados matemáticamente”. Por ello, afrontan el encuentro frente al Oviedo con la intención de ganar: “Veo a los chicos muy bien, están cada día mejor y con más confianza. De los últimos 6 partidos, llevamos tres victorias. Estamos cerca del objetivo”.

“Ahora es cuando más peligro hay. No hemos conseguido nada. La intención en los tres partidos que quedan es ganarlos y quedar lo más arriba posible. No voy a dejar relajarse ni un segundo”, avisaba igualmente el míster.

En esa línea, es consciente de que se miden a un gran equipo, destacando que tienen en su plantilla a campeones del mundo. “Cuanto mayor es el nivel del rival, más concentrados tenemos que estar, más penalizan los errores. El domingo vamos con la intención de ganar para seguir con la progresión de competir y sacar los partidos adelante. El Oviedo es un gran rival, pero tenemos muchas posibilidades de poder ganar,”, reflexionaba el entrenador madrileño.

Frente a los asturianos, Gabi tiene la baja de Keidi Bare por lesión y de Raúl Guti por sanción. Sin embargo, sí que podrá contar con Dani Tasende, a pesar de que no ha entrenado este viernes.

Guti, Arriaga o Adu Ares

La baja de Raúl Guti es importante, pero el técnico confía en todos sus jugadores para suplirla. “Ha dado un paso adelante. Es uno de los líderes del equipo y lo está demostrando con goles y jerarquía. Se está demostrando que todos los que entran desde el banquillo están preparados. El que entre será de máximas garantías”, aseguraba sobre el centrocampista.

De hecho, la novedad en el once será la entrada de Kervin Arriaga, que tras sus molestias en Ferrol fue suplente ante el Cartagena. “Ha completado las sesiones con normalidad y está al 100%”, confesaba Gabi.

Otras de las novedades en la alineación pueden ser Alberto Marí y Dani Gómez, goleadores del pasado sábado. “Están trabajando muy bien, no solo ellos. Soberón hizo 12,5 km en el partido, fue el que más corrió. Estoy encantado con los tres delanteros que jugaron ese partido. Necesito a los tres para 90 o 5 minutos”, señalaba.

El que seguro que será titular y que es uno de los futbolistas más en forma del Real Zaragoza es Adu Ares, en quien Gabi ha confiado de manera plena desde el primer día: “No le he regalado nada, es un jugador diferencial para nosotros y se lo he hecho saber. He apostado por él y ha respondido en el campo, está siendo uno de los mejores del equipo. Ha dado un paso adelante en el último pase y toma de decisiones”.

Futuro

Más allá de la presente temporada, Gabi daba pistas sobre su futuro: “Mi cabeza está en Zaragoza, en salvar la situación, y ojalá mi futuro más cercano esté aquí. Firmé hasta el 30 de junio y, una vez esté salvado, me reuniré con el club para ver su idea, aunque la tengo bastante clara. Ojalá mi futuro más cercano esté relacionado con el Real Zaragoza”.

Igualmente, confesaba que ha hablado con el club sobre la ausencia de director deportivo, entendiendo ambas partes que no era el momento de buscar uno nuevo: “No sabíamos en qué categoría iba a estar el Real Zaragoza. Después se firmará el director deportivo y se anunciarán cosas importantes. Lo importante es salvar al equipo y lo demás no tiene sentido ahora”.