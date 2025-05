Álex Sánchez, exjugador del Real Zaragoza: "Normalizar la discapacidad en el fútbol ha sido lo mejor de mi carrera"

No todos los futbolistas pueden presumir de ser referentes fuera y dentro del campo. Mucho menos de que su carrera profesional haya calado hondo en la sociedad. Sí es el caso de Álex Sánchez. El delantero aragonés, que anunció su retirada del fútbol hace unos días, fue el primer futbolista con una discapacidad que logró debutar en Primera División. Con una extensa y exitosa trayectoria, su legado va mucho más allá de todos los goles anotados.

Alejandro Sánchez López, natural de Zaragoza, nació sin su mano derecha. Sin embargo, esta condición nunca ha supuesto un obstáculo para alcanzar su sueño, ser futbolista profesional. Formado en la cantera del Real Zaragoza, consiguió cumplir su mayor ilusión con la camiseta del club de su vida. En 2009 debutó en Primera División con el equipo blanquillo en un duelo contra el Valencia en Mestalla.

A día de hoy, más de 15 años más tarde, recuerda ese momento con plena nitidez: “Me acuerdo con mucho detalle de lo que me decían antes de ir al vestuario, lo que me dijeron en la banda antes de salir, el cambio por Ángel Lafita, las conversaciones que tenía con el banquillo con Laguardia. Intenté captar todos los detalles, aprender de todo. Por supuesto, lo recuerdo como el día más bonito de mi vida”.

Tras terminar su etapa en el Real Zaragoza, en el 2011 se fue al Club Deportivo Teruel, después militó en el Tudelano y en el Osasuna, hasta que se fue Australia (al Sydney Olympic), para volver a España. Entonces, pasó por las plantillas del Tudelano, el Ejea y el Utebo y finalmente, volvió a marcharse al extranjero, en este momento, a la India. En el continente asiático ha jugado en el Gokulam, Malappuram y, por último, en el Bengaluru, a donde llegó en enero.

Sin duda, en estas aventuras en el extranjero, el maño ha aprovechado su talento y experiencia para hincharse a marcar goles, consiguiendo ser el máximo goleador y el mejor jugador de la Segunda División india con el Gokulam.

“Me quedo con el debut en el Zaragoza, con el fichaje por Osasuna y con la temporada prácticamente entera en Australia y en la India. Aquí fui el máximo goleador y mejor jugador de la liga. Los logros en el extranjero tienen más repercusión porque son más complicados de conseguir. Por eso le doy mucho más valor a ser el mejor jugador de la competición en dos países extranjeros que en España”, destaca Álex Sánchez, cuya idea allí era “disfrutar y aprender inglés”.

Finalmente, a sus 35 años, esta semana ha anunciado su retirada del fútbol profesional. Una decisión que tenía muy clara, aunque no por ello es menos complicada. Aun así, el aragonés sabía que era el momento de hacerlo.

“Tengo otras inquietudes que me apetece cumplir. Llevo jugando a fútbol desde que era un niño. He estado mucho tiempo fuera de casa y ya no encuentro retos que me motiven jugando a fútbol. Físicamente estoy bien, podría haber alargado dos o tres años más jugando, pero no le veo el sentido cuando no haces algo con pasión”, justifica el ya exjugador.

Así pues, durante estos días, reconoce que se ha sentido abrumado con muchos mensajes y llamadas. “Estoy tranquilo conmigo mismo, contento”, reflexionaba sobre sus sentimientos.

“No se me ocurre nada que hubiera cambiado. Igual haber jugado en algún país más, pero debuté en Primera con el Real Zaragoza, que era el sueño de mi vida. He jugado en Australia y en la India y me ha ido súper bien. No me puedo quejar de nada, pero sobre todo me quedo con la gente que he conocido”, resumía Álex Sánchez.

Referente e inspiración

Sus reconocimientos deportivos han sido numerosos, pero si por algo destaca su carrera es por su altavoz social. Álex Sánchez fue el primer jugador sin una mano que debutó en la Primera División española y que ha logrado visibilizar por todos los lugares que ha recorrido la discapacidad en el deporte.

Y es que, el zaragozano siempre ha llevado con normalidad y orgullo su discapacidad, siendo el ejemplo de miles de niños. “Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la carrera, porque al final el fútbol es un altavoz tremendo para dar voz a muchas causas. Hay muchas madres o niños con discapacidad que se me han acercado para agradecerme el hecho de que yo hubiera jugado y que le hubiera dado normalidad a la discapacidad”, relata.

Álex Sánchez con el Gokulam. Instagram

“Más que un problema, para mí ha sido una bendición el haber podido dar luz o normalizar la discapacidad en el fútbol profesional”, añade conciso.

Además, es algo que ha conseguido en España, pero también en la India o Australia. Y esa sensación de ayudar a otros, es lo que queda al final del día.

De hecho, comprometido con esta causa, forma parte de la asociación Special Olympics Aragón. “Ahora llevo dos años fuera y no he podido, pero cuando estaba en Zaragoza iba todos los miércoles a entrenar con los chicos. Ojalá lo pueda retomar porque era de los mejores momentos de la semana”, reconoce el maño.

Futuro

Así pues, queda de manifiesto que Álex es una persona que aprovecha cada día al máximo y que se siente bien ayudando al prójimo. Por ello, su retirada le abre otros nuevos horizontes, también ligados al fútbol.

“Soy doctor en Derecho, me he especializado en el derecho deportivo. Ahora voy a hacer un proyecto social relacionado con el fútbol en Asia y más adelante me enfocaré en trabajar en algún club, en alguna federación o en algún sindicato defendiendo a los jugadores”, explica el delantero.

En definitiva, una vez más se demuestra que en el fútbol, un mundo a veces intoxicado de polémicas y faltas de respeto, hay muchas historias que sí merecen acaparar portadas.