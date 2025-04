Gabi, conmovido con el ambiente de La Romareda: "Al llegar a casa me desplomé y me puse a llorar de la emoción"

El Real Zaragoza ganó el pasado domingo uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Una victoria que no se entiende sin el factor Romareda. La afición estuvo espléndida, empujando y apoyando a los suyos, y eso es algo que no pasó desapercibido para nadie.

Así pues, este jueves, Gabi Fernández no ha dejado pasar la oportunidad de destacar esa atmósfera: “Hacía tiempo que no vivía un ambiente como el de La Romareda. Una vez llegué a casa me desplomé, me puse a llorar de la emoción de ver a la gente enchufada e implicada con el equipo. Más allá de la victoria, la gente se vio reconocida en el campo con los jugadores y eso es lo más bonito del fútbol”.

Los tres puntos eran fundamentales para evitar caer en descenso y también, por el aspecto anímico. “Ganar era una necesidad para todos los que sentimos el Real Zaragoza”, reconocía el entrenador zaragocista que espera encadenar una dinámica positiva junto a la afición.

Para conseguir refrendar ese trabajo, es importante repetir la victoria este sábado frente al Eibar, que dejaría al Real Zaragoza en una posición mucho más cómoda. “Hay más equipos implicados, supondría adelantar a un par y no estar con la pistola al cuello en cada partido”, añadía.

Además, esta jornada, los maños son los primeros de los implicados en jugar, aunque Gabi prefiere centrarse en su trabajo y en su partido: “Si ganamos las cosas se van a ver con más agrado a la hora de mirar la clasificación”.

Ante el Eibar, un equipo que “compite muy bien y tiene las cosas claras”, el técnico madrileño no podrá recuperar ninguno de los ausentes (Keidi Bare, Lluís López y Nieto), ya que prefiere no asumir riesgos y tenerlos en el tramo final.

En cuanto al choque, Gabi no desvela detalles sobre la alineación o la posición de Francho en el lateral. Eso sí, ha elogiado al canterano por su “pundonor” y su polivalencia.

Mejora y evolución

Con una moral distinta, Gabi también es cauto: “Tengo claro que no se ha hecho nada todavía. Fue importante ganar ante nuestra gente, pero seguimos en la misma situación que la semana pasada, estamos a un punto del descenso”.

Por ello, insiste en la evolución del grupo. “Los primeros partidos fueron muy difíciles, no tuvimos mucho tiempo de trabajar. El otro día se vio un Real Zaragoza que fue a por el partido, capaz de tener el balón, hay que seguir mejorando. Nos preocupan los resultados, pero quiero que con el paso del tiempo se vea un equipo mejor”, reflexionaba.

Además, reconoce que está recuperando para la causa a jugadores que tenían “una actitud un poco rara” a su llegada.

Por último, asomaba el nombre del Cholo Simeone por la energía e intensidad con la que Gabi vive sus partidos. “Para mí es un halago que me comparen con el Cholo Simeone. He estado mucho tiempo con él, he aprendido mucho, pero soy una persona distinta”, declaraba.