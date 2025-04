Poussin repasa "feliz" su año en el Real Zaragoza: "Me han pasado cosas buenas, raras, pero sigo con la cabeza alta"

El ánimo en el Real Zaragoza es otro esta semana, de eso no cabe duda. La ansiada victoria, nueve jornadas después, llegó el pasado domingo ante un gran rival como el Mirandés. Tres puntos de oro, que permiten al equipo blanquillo estar fuera de los puestos de descenso. Con el triunfo, la alegría volvió a La Romareda y al vestuario.

“Han cambiado muchas cosas, hemos estado varias semanas sin ganar y para un futbolista es muy duro”, reconocía este miércoles Gaetan Poussin, uno de los protagonistas de la temporada del Real Zaragoza.

El portero hablaba de la importancia de la última victoria porque da “confianza para seguir trabajando”. Además, Poussin destacaba el papel de La Romareda: “Fue increíble cómo estaba la afición. Espero que el sábado sea igual el ambiente”.

Por la parte que le toca, el cuadro maño consiguió dejar la portería a 0 después de varias semanas, un trabajo que concierne a todo el equipo. “El míster valora el trabajo de todo el mundo”, expresaba Poussin, que avisaba de que “dejar la portería a 0 una vez cada 10 jornadas no sirve de nada”.

No obstante, el Real Zaragoza todavía se encuentra en la cuerda floja y el francés insistía en ir partido a partido sin hacer cuentas. “No calculamos el ganar cinco partidos y estar salvados. Si podemos ganar todos, ganamos todos”, reflexionaba. Eso sí, al igual que sus compañeros en otras ocasiones o el propio Gabi, repetía el mensaje de “lo vamos a sacar” y “Zaragoza nunca se rinde”.

Momento personal

Hablar de Gaetan Poussin es hablar de superación. Tras una primera temporada para olvidar, este curso, aun demostrando un gran nivel, no ha sido tranquilo para él. “Lo que pasó el año pasado ya ha pasado. Trabajo mucho mentalmente, cuando te pasan cosas así hay que levantarse. Este año me han pasado cosas buenas, cosas un poco raras como en Albacete, pero sigo siempre con la cabeza alta para ayudar al equipo. Trato de dar lo máximo que puedo. En el plano personal he hecho buenas cosas, puedo mejorar, pero estoy muy bien, feliz”, señalaba.

“Me han pasado muchas cosas en mi vida, salir de un club después de muchos años es difícil. El año pasado fue duro mentalmente. Ahora aquí estoy feliz, también hablo el idioma, eso me ha ayudado muchísimo” añadía.

Por otro lado, la llegada de Gabi Fernández trajo consigo un cambio en el entrenador de porteros, así como en la portería. Sobre ello, Poussin admite que el nuevo cuerpo técnico le da confianza y energía. La misma que transmite el madrileño a la plantilla. “En estos tres partidos se ve que estamos juntos, que no nos rendimos”, concluye.