La Romareda, su rasmia y Jair consiguen una victoria de oro para el Real Zaragoza, que se libra de caer en descenso

Alegría y festividad máxima en La Romareda. Por fin, el Real Zaragoza, arropado por toda su gente, se ha reencontrado con la ansiada victoria. Los maños se han impuesto 1-0 al Mirandés, un rival de playoff, gracias a un tanto de Jair Amador de cabeza. El duelo de este domingo era una auténtica final por la permanencia y los de Gabi han logrado salvarla, ganando como local casi cuatro meses después. Se ha visto mejora en el equipo, sobre todo en defensa, pero no ha sido hasta el tramo final cuando los maños se han adelantado en el marcador aprovechando un saque de esquina. El enorme sufrimiento valía la pena por celebrar en comunión el triunfo.

Con la derrota el fin de semana pasado en El Sardinero y la victoria del Eldense este sábado, el Real Zaragoza comenzaba su encuentro en puestos de descenso a Primera Federación. Por tanto, el cuadro aragonés afrontaba el partido más importante del curso ante una afición que no dejaba solo a su equipo. La Romareda colgaba el cartel de sin entradas y registraba una de las mejores entradas del año con 20.290 espectadores.

El zaragocismo era el jugador número 12 con su aliento, pero la responsabilidad caía en los once que saltaban al césped a defender la camiseta. Gabi revolucionaba la alineación con cuatro novedades: Clemente, Bazdar, Aketxe y Adu Ares en sustitución de Iván Calero, Toni Moya, Tasende y Dani Gómez. Como principal sorpresa, Francho ocupaba el lateral derecho.

Sin duda, el primer gol lo metía el Real Zaragoza con un recibimiento de lujo en el que La Romareda coreaba a capela el himno. Tras el pitido inicial, en el verde, el Mirandés quería la posesión, pero el primer disparo a puerta lo protagonizaba Francho desde el lateral del área en una buena pared con Guti. El golpeo era débil y a continuación volvía a llegar el cuadro local desde el otro lado. Bazdar, que se la quitaba a Adu Ares, finalizaba la jugada con un disparo cruzado que se marchaba rozando el palo.

Había intensidad y el Mirandés generaba peligro en cada uno de sus acercamientos, que conseguía despejar la zaga maña. En líneas generales, el Real Zaragoza era superior a su rival, al menos jugaba más en campo contrario, sin conseguir ocasiones claras.

Pasado el minuto 20, el Real Zaragoza gozaba de buenos minutos, con especial mención a Kervin Arriaga. En el 21, en una falta lateral, el hondureño remataba alto desde el área pequeña. Poco después, tenía la más clara para adelantar a los de Gabi. Soberón conducía una gran contra de los aragoneses, se la dejaba a Arriaga, que recortaba y golpeaba a las manos del meta visitante.

El Mirandés buscaba hacer daño al equipo maño mediante centros laterales y en el 37’ tenía que salvar Jair una acción peligrosa que acaba en córner. Incluso a algunos les engañaba el efecto…

Antes de llegar al descanso, Adu Ares lo intentaba con una jugada individual que no definía entre los tres palos. No obstante, no impedía que el resultado de la primera parte fuera diferente al inicial.

Por fin, la alegría

Aketxe inauguraba el segundo acto con un disparo lejano que rozaba el larguero del Mirandés. Como respuesta, los de Lisci tenían una buena falta en la frontal que ponía a prueba los reflejos de Poussin. El meta francés se estiraba en una imperial parada, aunque el linier señalaba fuera de juego.

El sufrimiento era máximo en las gradas, aunque el juego se daba un respiro de intensidad. No había dominador claro, ni tampoco disparos a portería. Las ocasiones eran puntuales y sin peligro hasta que el tiempo se iba agotando.

A partir del minuto 70, volvían las pulsaciones altas. Poussin tenía que aparecer un otro paradón para evitar el tanto rojillo y Pau Sans armaba la contra para el Real Zaragoza. No conseguía materializarla el equipo blanquillo, pero insistía con una jugada larga que terminaba con un balón paseándose cerca de la portería.

Con los cambios se venía arriba el Real Zaragoza, al que actitud no le faltaba. De esa rasmia nacía el córner decisivo. Tasende, que lo había provocado, sacaba un saque de esquina perfecto que definía todavía mejor Jair de cabeza. La Romareda estallaba de felicidad, de alegría y el grupo se abrazaba como muestra de liberación.

Quedaban 10 minutos para remar todos juntos. El Real Zaragoza se replegaba atrás y el Mirandés ponía balones al área. Una última falta agitaba los nervios, pero la salvaba la zaga y La Romareda volvía a sonreir y a disfrutar de un triunfo de su equipo.

Real Zaragoza 1 – 0 Mirandés

Real Zaragoza: Poussin; Clemente (Tasende, m. 75), Jair, Bernardo Vital, Francho; Aketxe (Adrián Liso, m.75), Kervin Arriaga, Raúl Guti; Adu Ares (Pau Sans, m.60) Bazdar (Alberto Marí, m.75) y Soberón (Sebastian Kosa, m.85).

CD Mirandés: Raúl Fernández; Juan G. (Butzke, m.84), Tachi (Tomeo, m.69), Egiluz; Rincón, Lachuer (Calvo, m.84), Gorrotxa, Benito; Reina, Panichelli y Joel Roca (Izeta, m.65).

Árbitros: Arcediano Monescillo. Amonestó a Aketxe, Raúl Guti del Real Zaragoza. A Juan G., Rincón del Mirandés.

Goles: 1-0, Jair (m.78)

Incidencias: Partido de la jornada 34 de LaLiga Hypermotion disputado en La Romareda con 20.290 espectadores.