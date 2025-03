Gabi, presentado con el Real Zaragoza: "No es un marrón, es la opción de ayudar a un equipo que me lo ha dado todo"

Seguro, convencido e, incluso, emocionado. Así se ha mostrado Gabriel Fernández, ‘Gabi’, en su presentación como nuevo entrenador del Real Zaragoza, la que fue su casa durante cuatro años y donde pudo lucir el brazalete de capitán. Con el recuerdo de esos momentos con la blanquilla, el madrileño comenzaba su intervención con un mensaje claro: “Lo vamos a sacar adelante, por si alguien tiene alguna duda”.

Tras la terrible imagen del equipo en Almería, unida a la mala dinámica de resultados, el club comenzó a tomar decisiones. El domingo, Miguel Ángel Ramírez y Juan Carlos Cordero fueron destituidos y este lunes, el Real Zaragoza hacía oficial la incorporación de Gabi hasta el final de la presente temporada para salvarlo de la Primera RFEF.

Así pues, el técnico regresa a su casa lleno de responsabilidad en un momento muy delicado en la historia de la entidad, que este mismo martes 18 de marzo cumple 93 años.

Consciente de la grave situación, a un punto del descenso, Gabi se ha mostrado feliz de estar de nuevo en Zaragoza y convencido del objetivo. “Para lo que para otros es un marrón, para mí es una oportunidad. Lo sencillo era quedarme en Getafe, pero el momento es ahora. Estar aquí es un privilegio. Lo vamos a sacar adelante, por si alguien tiene alguna duda”, comenzaba el exjugador.

Ante esa seguridad, justificaba que se basa en su conocimiento del Real Zaragoza e incidía en que las situaciones que ha vivido le han hecho madurar. Asimismo, apelaba a su capacidad de transmitir lo que siente y piensa: “El fútbol son energías. Necesitamos energía positiva, y para eso soy el mejor”.

En esta línea, Gabi ha reconocido que no se ha tenido que pensar la decisión, ni él, ni su cuerpo técnico, pues le importa el futuro del club. “Es un buen equipo, pero los chicos están bloqueados. Venimos a ayudar. No soy Guardiola, no tengo una varita mágica. Tengo claro que nuestra energía y nuestro entender al club puede ayudar y por eso estamos aquí”, explicaba.

Sin trayectoria en el fútbol profesional, reconoce que centra todo su esfuerzo en salvar al equipo y ya habrá tiempo para valorar su papel. “No es una opción arriesgada para mí, es la opción más real de ayudar a un equipo que me lo ha dado todo. Es difícil, pero lo vamos a sacar adelante”, concluía.

Para conseguirlo, el nuevo míster ya trabaja con su grupo y ha dirigido este martes su primer entrenamiento. Según ha expresado, una de las prioridades en recuperar la confianza y la cabeza de unos “buenos” jugadores. “Ellos están jodidos, se les ve responsabilizados con la situación”.

La Romareda y la afición

En relación con ese factor mental, Gabi aseguraba que en La Romareda “no es capaz de jugar todo el mundo”. “Yo he vivido una Romareda que nos ha apoyado a muerte y otra que ha perjudicado al equipo. Tenemos que mirar todos adelante con unión y compromiso. No tengo duda de que La Romareda explotará el lunes y que vamos a ganar”, añadía.

A continuación, se dirigía a la afición y la definía como una de las cuatro patas de la mesa: “No es importante, es vital. De 11 partidos, seis son en casa. Si pensamos en el futuro, nos equivocamos. Si la afición y el club piensan en el pasado, estamos muertos. La situación es jodida. Si no sumamos todos, será difícil”.

Por otro lado, en lo deportivo, Gabi tiene claro su foco en recuperar la mentalidad de los jugadores, “que se liberen y se dediquen a jugar al fútbol”. Además, admite que se necesita un equipo más sólido, capaz de mejorar en la faceta defensiva.