Ramírez, tras la contundente derrota en Almería: "El Real Zaragoza está por encima de nuestros nombres y contratos"

El encuentro de este sábado, tras sacar 1/6 puntos en La Romareda, era la última oportunidad de Ramírez al frente del Real Zaragoza. Pero tampoco ha sido el día de sumar un triunfo. El canario solo ha ganado un encuentro en sus 10 partidos, logrando 7 de 30 puntos posibles. Sin duda, un balance catastrófico y que dejan al equipo muerto. Incluso, podría entrar en descenso si el Eldense vence este domingo al Mirandés.

La derrota cosechada ante el cuadro de Rubi por 4-1 deja totalmente hundido al Real Zaragoza y pone de manifiesto la necesidad de decisiones y cambios para lograr la permanencia en Segunda División.

Así pues, tras el partido, Miguel Ángel Ramírez ha respondido a la pregunta sobre su futuro: “Lo importante es que el Real Zaragoza está por encima de nuestros nombres y contratos. No pienso en mi cargo, sino en cómo ayudar al club y la plantilla a competir mejor. No pierdo ni un segundo en mí”.

En cuanto al partido, ha declarado que incluso cuando el equipo perdía 2-0 ha sido capaz de reponerse y llegar al área contraria, aunque ha reconocido que el equipo no ha estado bien. “El tercero te termina de matar, más ante un rival así. En Segunda División es complicado hacer goles, y cuando das tantas facilidades es mucho más complicado competir”, analizaba.

Por último, Ramírez resucitaba las palabras de la previa de la jornada, cuando manifestó que no estaban haciendo las cosas tan mal como para merecer esta situación. “Cuando no se dan los resultados se piensa que todo es muy malo, no solo hoy, sino en los otros 9 partidos. Acciones concretas nos castigan muchísimo y hacen que todo se vea mucho más negativo de lo que realmente ha sido”, afirmaba.

En definitiva, se aproximan horas decisivas en el seno del Real Zaragoza. El futuro del club está en juego...