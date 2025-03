Otra vez sin triunfo en La Romareda: el Real Zaragoza perdona y el descuento le amarga la noche (1-1)

Si la semana pasada el Real Zaragoza conseguía salvar un empate en Granada en el descuento, esta vez era el tiempo añadido el que amargaba la jornada a los maños. El Sporting conseguía igualar la contienda con un tanto en el minuto 91 y deja, de nuevo, sin triunfo al zaragocismo (1-1). El encuentro tuvo momentos para ambos, aunque los de Ramírez fueron superiores en el segundo tiempo, adelantándose con un golazo de Soberón. Tuvieron oportunidades para sentenciar, pero finalmente Dubasin aprovechaba un saque de esquina para llevarse un punto a tierras asturianas.

Partido importante, aunque no una final. Esas fueron las palabras de Miguel Ángel Ramírez en la previa del duelo de este sábado en La Romareda ante el Sporting de Gijón, su ex equipo. Un estadio en el que todavía no ha ganado el nuevo técnico y donde sumar los tres puntos era más que una obligación para no mirar a la zona de abajo.

Sobre todo, tras la imagen ofrecida la semana pasada frente al Granada y tras la tendencia negativa de los aragoneses (una victoria en las últimas siete jornadas).

Para cambiar la dinámica, y con las mismas ausencias que la semana pasada, Ramírez no presentaba grandes cambios en el once titular. Femenías se mantenía en portería, con línea de cuatro formada por Arriaga y Jair; Calero y Tasende en los laterales. Pau Sans era la novedad, con Liso, Keidi Bare y Francho en el centro del campo; y Dani Gómez (de regreso de sanción) y Soberón arriba.

Comenzaba el duelo sin un dominador, con ambos conjuntos tanteándose. El Real Zaragoza trataba de recuperar en la salida de balón y en una de esas Soberón buscaba combinar con Francho Serrano, que no llegaba al remate. Poco después, el mismo protagonista conseguía el primer disparo a puerta que atrapaba Yáñez sin apuros.

Casi en el minuto 15 eran los de Ruben Albes los que se acercaban a la meta de Femenías, pero el control se le marchaba largo a Caicedo en el área pequeña sin poder rematar.

El duelo seguía siendo un intercambio de posesiones sin excesivo peligro en ningún campo, hasta que el Real Zaragoza, por medio de Pau Sans, rozaba el primero de la tarde. En el minuto 25, el canterano recogía el esférico y en jugada individual se giraba ante Yáñez, que mandaba su disparo a córner. Acto seguido, los de Ramírez tenían que replegarse para evitar una peligrosa contra.

Ese acecho incrementaba por momentos, demostrando que el partido tenía rachas para ambos. Así pues, se dejaban atrás instantes de crispación en los que Ramírez veía la cartulina amarilla y un miembro de su cuerpo técnico era expulsado, para que el Sporting apretara a la contra. Entonces Femenías protagonizaba una parada vital y Kervin Arriaga tenía que salvar en la línea de gol.

El Real Zaragoza sufría con un disparo que se envenenaba y en el que el guardameta blanquillo volvía a meter la mano para evitar el gol asturiano. La suerte estaba del lado maño y luego era el palo el que impedía que el lanzamiento de Nacho Méndez se colara en la red.

Del fondo norte, la atención se focalizaba en el sur, en el ataque del cuadro local. Dani Gómez y Francho probaban al portero rojiblanco mientras la afición lamentaba las ocasiones desperdiciadas.

Esa intensidad marcaba el final de la primera parte, pero el marcador no se movía al descanso.

Fiesta y golpe duro

Hoy sí salía muy despierto el Real Zaragoza de los vestuarios. El hambre y la agresividad se traducían en buenas llegadas a portería contraria. Soberón y Liso eran los más activos en el área. El equipo se volcaba arriba y el delantero cántabro se encargaba de poner la guinda con una auténtica obra de arte.

Soberón volvía a marcar meses después y La Romareda a celebrar un gol de los suyos. Y lo mejor era que el Real Zaragoza quería más. Dani Gómez tenía el tanto de la tranquilidad en las botas, pero se topaba con un inmenso Yáñez que detenía su disparo.

Eso sí, también apretaba los dientes en las contras del conjunto de Albes. Incluso antes, los visitantes anotaban en un saque de esquina, aunque el tanto era invalidado por una falta sobre Keidi Bare.

En los últimos 20 minutos, el Real Zaragoza tenía ocasiones para cerrar el partido. Un testarazo fuera de Bazdar, una gran jugada colectiva que terminaba sacando con los puños el cancerbero o un despeje de la zaga sportinguista a un potente golpeo de Aketxe dentro del área.

Marí, en racha tras su tanto en Granada, tenía dos disparos nada más salir al campo. El primero lejano y a córner, el segundo de cabeza fuera. Bazdar, a la contra, no veía a Adu Ares y su disparo muy flojo no generaba peligro.

De tanto perdonar, el Real Zaragoza acababa lamentándolo. En el 91' llegaba el empate del Sporting con un gol de Dubasin a la salida de un córner.

Golpe duro que pudo ser incluso peor. Final y reparto de puntos. El Real Zaragoza de Ramírez sigue sin ganar en su estadio y no se despega de abajo. En caso de victoria del Eldense, se reduciría a dos puntos.

Real Zaragoza 1 – 1 Sporting de Gijón

Real Zaragoza: Femenías; Tasende (Vallejo, m.81), Jair, Kervin Arriaga, Iván Calero; Pau Sans (Aketxe, m.70), Francho, Keidi Bare, Adrián Liso (Adu Ares, m.81); Soberón (Bazdar, m.60) y Dani Gómez (Alberto Marí, m.82).

Sporting de Gijón: Yáñez; Kevin (Pablo García, m.56), Rober Pier, Diego S.; Guille Rosas, Nacho Martín, Nacho Méndez, Nico Serrano (Gaspar, m.67); Gelabert (Dotor, m.72), Caicedo (Campu, m.56) y Dubasin.

Goles: 1-0, Soberón (m.49). 1-1, Dubasin (m.91).

Árbitro: Mallo Fernández. Amonestó a Soberón (m.18) del Real Zaragoza, Jair (m.85), Calero (m.87), Adu Ares (m.93). También a Ramírez (m.30) y expulsado un miembro del cuerpo técnico. A Caicedo (m.19), Gaspar (m.70) del Sporting de Gijón.

Incidencias: Partido de la jornada 29, disputado en La Romareda con 16.864 espectadores.