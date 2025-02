Ramírez: "En una semana, un año o cuatro, a mí me van a echar. No sé si es lo mejor para la estabilidad de un proyecto"

Inmerso en una situación muy delicada, el Real Zaragoza vuelve a la competición este sábado, recibiendo al Sporting en La Romareda. La zona de abajo se va viendo más cerca y la tendencia hace saltar las alarmas. El técnico, Miguel Ángel Ramírez, se ha mostrado serio este viernes en la previa del partido, en la que ha admitido que es un partido “importante”, pero no una final.

“Las finales son al final del campeonato, es un partido importante, queremos ganar y nos estamos preparando a conciencia para poder competir bien”, explicaba en ese sentido Ramírez.

Antes de nada, el canario repasaba el parte de lesionados, como cada semana, anunciando que Luna todavía no estará disponible, pero su vuelta está cercana. Por su parte, Aketxe estará disponible, pero a Guti y Lluís López aún les queda tiempo de recuperación.

En lo futbolístico, Ramírez espera poder llevar la intensidad y la presencia de los entrenamientos al partido y conseguir así los siguientes seis puntos en La Romareda frente al Sporting y al Eldense.

Sobre la ambición de conseguir dos victorias en casa ha sido claro: “Los primeros que quieren el 6/6, antes que cualquier otro, son los jugadores. Y los que trabajan cada día y los que salen mañana al campo son ellos”.

No obstante, unas de las palabras más destacadas de Ramírez ha sido en cuanto al miedo a un despido: “Si pienso eso que venga otro, que lo echen en junio, contraten a otro, lo echen en octubre noviembre, traigan a otro y lo echen en enero... Que se siga el dinamismo en el banquillo que viene muy bien para la estabilidad de los clubes y para el trabajo, como se va viendo en el Real Zaragoza en los últimos años".

"A mí me van a echar, en una semana, en un año o en cuatro. A mí me van a echar. No sé si es lo mejor para la estabilidad de un proyecto. Me van a echar, no sé cuando, pero tampoco me importa. Voy a trabajar con las mismas ganas", continuaba.

Además, este sábado a partir de las 18.30, se reencontrará con La Romareda, donde todavía no ha ganado y ha presenciado cánticos contra su gestión. “No me lo tomo personal”, ha señalado. “Me ocupa cero energía, lo que no está en mi poder o influencia, no me desgasta. Pongo mi energía en mi trabajo y en los jugadores”, decía con firmeza.