Mario Soberón ve cerca su nivel del principio de temporada: "No me he rendido, he dado todo en el día a día"

Si hay algo positivo que se pueda destacar del empate ante el Granada el pasado fin de semana en el nuevo Los Cármenes fue el regreso al verde de Mario Soberón después de sus dos lesiones consecutivas. El cántabro disputó casi 60 minutos y este martes ha admitido que fue un partido muy “emocionante” para él, volviéndose a sentir bien y aportando al equipo.

Así pues, ha repasado sus sensaciones y ha trasmitido su ilusión por recuperar su mejor versión y que el equipo vuelva a ganar.

En ese aspecto, es autocrítico con el rendimiento de la plantilla: “Tenemos que dar más, la clasificación no miente después de tantos partidos. Este sábado tiene que ser un punto de inflexión. Tenemos que demostrar lo que éramos al principio de temporada. A partir del sábado se verá que lo vamos a hacer”.

Además, el delantero reconoce que el ambiente y el trabajo es muy bueno, pero es consciente de que en casa no están rindiendo al nivel esperado. “Nuestras opciones pasan por mejorar en casa”, comenta con confianza de que el grupo puede sacar la temporada adelante.

En cuanto a su lesión ha reconocido que ha acudido a un profesional para gestionar el factor mental, pues la situación fue dura. De hecho, entiende que la afición se preocupara con la duración de la lesión.

“No todo depende de uno mismo, hice todo lo que dependía de mí para volver antes. Nunca me he rendido, he dado todo en el día a día. El otro día el entrenador explicaba que las lesiones eran multifactoriales, han influido en mi caso otros factores”, reflexiona Soberón.

Pese a todo, ahora se encuentra incluso mejor mentalmente. “Me falta ritmo, pero veremos al Mario Soberón de principio de temporada en poco tiempo”.

Por último, el ariete ha agradecido todo el apoyo recibido por el zaragocismo y toda la ciudad: “Mi intención es devolverlo en el verde”, concluía.