Jorge Mas traslada su plena confianza en Cordero, director deportivo del Real Zaragoza: "Hay plantilla para ganar"

Este 18 de diciembre comienza una nueva etapa en la historia del Real Zaragoza. Se ha hecho oficial la salida de Víctor Fernández como entrenador por una decisión personal después de la mala dinámica del equipo. La noticia quedó clara tras la derrota ante el Oviedo, pero ha sido este miércoles cuando se ha hecho realidad.

El presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas, que asistió ayer al encuentro de sus pupilos y hoy a la Junta General de Accionistas, ha anunciado la dimisión del entrenador. No obstante, además de esta confirmación, el directivo ha repasado otros temas de actualidad del club.

Uno de los principales ha sido trasladar su confianza a Juan Carlos Cordero, director deportivo, que acaba contrato en junio. Ahora, el foco también se pone en su figura por la confección de la plantilla. “Tenemos plena confianza en Juan Carlos. Sabemos que termina en junio. Estaremos en conversaciones con él. Pero tiene con toda la confianza de la propiedad del club”, ha manifestado en este asunto el presidente.

Además, ha destacado el valor de la actual plantilla. “Poniendo las lesiones a un lado, tenemos una plantilla que es una de las más caras de la división. Recursos por parte de la propiedad jamás van a faltar. Lo que hace falta es el acierto en el campo. Mi mensaje a los entrenadores siempre ha sido que ganen”.

Por otro lado, en cuanto al perfil de entrenador que se busca ha señalado que debe guardar los valores del club, ser un líder en el vestuario y por supuesto, da por hecho las capacidades técnicas. “Aquí hay exigencias. Aquí hay presión. Esperamos que sea un entrenador que ha tenido éxito anteriormente”, ha añadido.

"Necesitamos un técnico que esté 100% convencido de que puede llevar este club al nivel que todos esperamos", reiteraba, mostrando también su agradecimiento a Víctor Fernández por su esfuerzo.

A su vez, en relación a las palabras del zaragozano de ser el escudo del Real Zaragoza, ha justificado que ningún individuo lo es: "Ninguno de nosotros, ni en las buenas ni en las malas, nos podemos convertir o pintar como el escudo del club. Aquí no hay víctimas".

El tema económico también ha estado presente y en este aspecto, Jorge Mas ha asegurado que al club no le faltarán recursos mientras esté esta propiedad y ha recordado el recorte de la deuda del Real Zaragoza. “Yo creo que en estos últimos 15 años jamás el Real Zaragoza está en mejor condición financiera”, señalaba.

Ilusión del proyecto

A pesar de la situación actual del equipo, a nivel deportivo e institucional, Jorge Mas es optimista y tiene ilusión por la presente temporada, ya que mientras sea matemático habrá opciones. "Esto puede cambiar en una cuestión de tres o cuatro semanas", confiaba.

“Esta plantilla mostró en los primeros meses de la temporada la capacidad de jugar un fútbol a un nivel muy alto. Y lo que hay que conseguir es que sigan esos niveles. Hay plantilla para ganar y para competir. Creo que anoche se vio en el primer tiempo una plantilla que jugó extremadamente bien contra un rival difícil. Y eso es lo que esperamos”, ha expresado el presidente.

En esta línea, sobre el proyecto, reitera el objetivo del ascenso a Primera División y de conseguir un club europeo: “Es la ilusión desde el primer día. La ilusión no es el descenso. La ilusión no es perder. Aquí hay que ganar y aquí hay que tratar de llegar al ascenso. Obviamente, nosotros no somos un grupo de propietarios que estamos aquí para esperar 10 años. Y la paciencia no es mi mayor virtud. Todos estamos frustrados”.

Aun así, ha insistido en que no se rendirían hasta conseguir sus metas y darle a Zaragoza el equipo que merece.