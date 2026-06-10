Es oficial: el mundial de MotoGP vuelve a MotorLand en 2027 y será circuito reserva durante cinco años

Firma del acuerdo para el Gran Premio de MotoGP en Motorland en 2027 Fabian Simón

MotorLand será el único y primer circuito reserva durante 2028 y 2031.

El campeonato del mundo de MotoGP vuelve a Aragón. El circuito de MotorLand en Alcañiz será de nuevo una de las paradas obligatorias en la próxima competición de 2027.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha plasmado la firma que lo hace realidad.

Ante la incertidumbre de si repetiría un año más como Gran Premio de Motociclismo, las dudas se han disipado pronto ante el acuerdo firmado este miércoles entre el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.

No solo ello, sino que también se ha acordado que MotorLand sea el único circuito reserva durante los próximos cinco años, entre 2028 y 2031.

Sin embargo, todo tiene un coste ya que el Ejecutivo aragonés deberá abonar un canon de más de doce millones de euros para garantizar la presencia del circuito en el campeonato de 2027.

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