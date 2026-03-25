Cadrete celebrará el 25 de abril la 'X KDRTRAIL' con más de 1.200 inscritos: "Queremos ser referentes a nivel nacional"

La KDRTRAIL llega a su décima edición con más de 1.200 participantes inscritos y alrededor de 600 asistentes esperados, convirtiendo el municipio zaragozano de Cadrete -5.000 habitantes- en el epicentro del Trail running aragonés durante toda una jornada.

El próximo 25 de abril, el Club Running Cadrete, con el respaldo del Ayuntamiento y el tejido empresarial local, da el pistoletazo de salida a la edición más especial de su historia.

Diez ediciones avalan una cita que nació en 2014 con la vocación de poner en el mapa el entorno natural que rodea Cadrete y que, edición tras edición, ha ido creciendo hasta consolidarse como el referente provincial del Trail running.

La prueba superó dificultades durante los años de pandemia -sin celebración en 2020 y 2021- y también en 2023, lo que hace de esta décima edición un hito especialmente simbólico: el reencuentro con una tradición que Cadrete no está dispuesto a abandonar.

La X Edición de las KDRTRAIL ofrece cuatro modalidades para que nadie se quede sin disfrutar del monte:

Las Crestas del Bisonte (LCDB) es la prueba reina: 30 kilómetros con 1.375 metros de desnivel positivo , con salida a las 9.00, pensada para corredores experimentados que buscan un verdadero reto.

Instinto Salvaje (IS) cubre 16 km y 750 m D+ saliendo a las 10.00.

Vuelta al Castillo (VAC) , con 7 km y 200 m D+ , arranca a las 11:00 h para quienes se inician en la disciplina o buscan una experiencia más asequible.

Bisontitos, las carreras infantiles que llevan años siendo una seña de identidad de la prueba y que garantizan que toda la familia tenga su momento de gloria. Comenzará a las 10.20

Los números hablan por sí solos: 1.200 corredores y en torno a 600 acompañantes y aficionados llegarán a un municipio de 5.000 vecinos. El impacto económico y social en el comercio, la hostelería y la vida cotidiana de Cadrete es, en consecuencia, extraordinariamente significativo.

Por ello, no es exagerado afirmar que, durante unas horas, la KDRTRAIL convierte a Cadrete en la capital del Trail running de Aragón.

La décima edición no llega sola: llega con regalos. Con el 85% de las inscripciones ya cubiertas, la organización ha preparado una camiseta conmemorativa de tejido premium valorada en más de 30 euros, con un diseño exclusivo para esta edición y el nombre de cada corredor impreso en la espalda. Una pieza de coleccionista que va más allá de la funcionalidad deportiva.

Participantes de la última edición. Ayuntamiento de Cadrete

Además, todos aquellos que crucen la línea de meta recibirán un trofeo finisher diferente a todo lo visto: un peluche Bisontito, la mascota de la prueba, que se convertirá en el recuerdo más entrañable de una jornada difícil de olvidar.

Desde el Ayuntamiento de Cadrete y, en particular, desde la concejalía de Deportes, se reafirma la apuesta decidida por este evento como uno de los pilares del calendario deportivo municipal. En las últimas ediciones, desde la entrada del actual equipo de gobierno, la participación ha experimentado un crecimiento continuo, consolidando la prueba y superándose año tras año tanto en número de corredores como en repercusión.

En palabras de Pilar Lasuén, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cadrete: "Nuestra meta es seguir trabajando para que la KDRTRAIL se consolide como un referente a nivel nacional".

En este sentido, Lasuén afirma: "Apostamos firmemente por el deporte como motor de dinamización social y económica, y este tipo de eventos nos permite además poner en valor nuestro entorno natural y dar visibilidad a Cadrete como un municipio activo, dinámico y comprometido".

Detrás de cada edición de la KDRTRAIL hay un trabajo colectivo que merece reconocimiento. El Club Running Cadrete es el motor organizativo, pero la prueba es posible gracias a la implicación del Ayuntamiento de Cadrete, al compromiso de las empresas del municipio y sobre todo a las decenas de voluntarios, el alma de la prueba, que año tras año ponen su granito de arena para que esta cita siga siendo lo que es: mucho más que una carrera.

Una fiesta del deporte, del esfuerzo y de una comunidad que ha hecho del trail running parte de su identidad.