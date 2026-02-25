El Casademont Zaragoza, a un paso de la mayor gesta de su historia: el Príncipe Felipe se juega la Final Six

El conjunto rojillo disputa esta tarde el segundo partido del play-in y en caso de ganar, se clasificaría para la Final Six.

El Casademont Zaragoza está inmerso en una nube de la que ni el equipo ni la Marea Roja quieren bajar. Un sueño del que no despertar. Cuando parece imposible mejorar el rendimiento y los hitos de cursos pasados, que ya son muchos, las chicas de Carlos Cantero siempre sorprenden. Ahora están a un solo partido de lograr la mayor gesta de su historia: jugar la Final Six de la Euroliga, la mejor competición continental.

El conjunto rojillo afronta este miércoles a las 20.00 en el pabellón Príncipe Felipe el segundo partido de la eliminatoria de play-in ante el vigente campeón de la EuroLeague Women, el ZVVZ USK Praha. La serie, que se disputa al mejor de tres encuentros, puede quedar decidida ya en Zaragoza si las locales se hacen con la victoria.

Con el triunfo conseguirían ese billete para disputar la fase final europea, que además se celebra en la capital aragonesa, lo que convertiría el logro en un hito histórico para el club y para la ciudad.

En el partido de ida, disputado en Praga el miércoles pasado, el marcador fue de 71-82 en un duelo de máxima exigencia ante el actual campeón continental. El Casademont Zaragoza compitió con personalidad en una de las pistas más complicadas de Europa y dejó claro que está preparado para dar el siguiente paso ante su afición.

En caso de no ganar esta tarde, Casademont Zaragoza viajaría el próximo 4 de marzo a Praga para disputar un tercer y definitivo encuentro que desempataría la eliminatoria, aunque ahora afronta este segundo asalto con la ventaja de jugar en casa con todo un pabellón alentando.

Y es que el Príncipe Felipe será, una vez más, vital. Ya se han vendido más de 8.500 entradas y se espera una gran entrada en el feudo maño.

El choque de ida fue un ejemplo del carácter colectivo del equipo. Fue un partido muy coral, en el que muchas jugadoras mostraron su mejor versión. La más valorada fue Veronika Voráčková, precisamente ante su exequipo, con el que conquistó la Final Six, firmando 15 de valoración gracias a sus 4 puntos, 7 asistencias y 2 rebotes, liderando al grupo desde la dirección y el trabajo para las demás.

Además, el equipo llega reforzado tras una victoria importantísima ante el Club Joventut Badalona este domingo (94-67), demostrando gran eficiencia y confirmando que todas las jugadoras atraviesan un gran momento de forma.

Carlos Cantero contará en principio con todas disponibles y mentalizadas para pelear por un objetivo que ilusiona a toda la ciudad.