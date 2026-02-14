Alejandro de la Parte, dentista aragonés en el equipo médico de los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron el pasado 6 de febrero y se celebrarán en Milán-Cortina d’Ampezzo hasta el 22 de febrero. Allí, en una gran celebración, no podía faltar el sello aragonés.

El doctor Alejandro de la Parte, secretario de la Comisión Deontológica del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, además de vocal de la Sociedad Española de Odontología del Deporte, es uno de los cuatro dentistas españoles que colaboran con los Servicios Médicos de los Juegos.

Alejandro de la Parte, al igual que los demás dentistas españoles están designados para las dos sedes de hockey sobre hielo en Milán para atender a las secciones masculina, femenina y de deporte paralímpico.

Concretamente, el doctor aragonés está en el Estadio Santa Giulia y su atención es de urgencia, abierto a cualquier tipo de atención que haya que realizar en la cavidad oral.

"Fundamentalmente, se atienden episodios traumáticos relacionados con golpes, impactos que reciben los deportistas y que les provocan no solo afecciones en dientes, sino también en las mucosas”, explica Alejandro de la Parte.

Además, añade que en primera instancia también les atienden “las heridas y laceraciones que provocan sangrados”.

Un requerimiento del Comité Olímpico Internacional es que los profesionales sanitarios estén desde tres horas antes del primer entrenamiento hasta dos horas después del último partido. El equipo está formado por un cirujano maxilofacial, un médico de urgencias, un odontólogo y un traumatólogo.