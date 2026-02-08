Abre en Zaragoza el segundo local de un gimnasio de referencia: "Ya teníamos más de 50 socios antes de abrir"

El 2026 ha empezado cargado de nuevas oportunidades, novedades y retos. Durante el mes de enero, Zaragoza ha visto como han abierto muchos nuevos negocios, tanto en hostelería como del tejido comercial. Sin embargo, la entrada de febrero también ha sido el momento elegido por numerosos emprendedores para comenzar su aventura.

De hecho, este lunes 2 de febrero en Zaragoza abrió la cafetería Succu, la tienda Manos Baturras y también un nuevo centro de entrenamiento. Se trata de Cierzo Fitness Club, un gimnasio que nació en el año 2020 en Cuarte de Huerva y que ahora llega a la capital, en concreto, a la zona universitaria.

Tras años de trayectoria, se ha consolidado como uno de los referentes en el mundo del cross training (es el más grande de Aragón en este ámbito), del entrenamiento híbrido y de disciplinas similares. Así pues, por la evolución natural de la marca y la demanda de los usuarios, Cierzo ha decidido dar el paso a una zona más accesible.

“Cuarte es una zona a la que hay gente que no puede o le cuesta ir. Surgió la oportunidad de coger aquí un local, que es complicado encontrarlo por los requisitos de la actividad, y decidimos dar el paso”, cuenta Pablo Fernández, entrenador principal del gimnasio y fundador.

En este caso, se ubica en la calle Pamplona Escudero, y en un local que anteriormente fue un taller y que ha necesitado unos 6 o 7 meses de reforma. “Son características similares, grandes, espaciosos, amplios”.

Diferencias con el otro

El segundo centro apenas tiene la mitad de superficie que el de Cuarte. Son 300 metros cuadrados contra 1.000, algo que ha marcado la oferta del nuevo Cierzo: “Nos vamos a centrar más en la parte de cross training y entrenamiento híbrido, que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Por espacio tenemos que acortar un poco y estas dos son las que tienen más tirón y más número de usuarios”.

“Luego ya veremos si vamos ampliando alguna actividad más según la demanda, ampliando alguna más de las que tenemos en Cuarte, como calistenia o entrenamiento específico de fuerza”, añade el entrenador.

En este punto, Pablo Fernández defiende que el cross training y el entrenamiento de híbrido son deportes que generan “una gran adherencia”, porque son muy motivadores y tienen una parte social. “Se junta aquí gente entrenando que no sueles encontrar en un gimnasio tradicional. A la gente que practica deporte le guste 100% y los que vienen que no han practicado antes, el primer día ya se van diciendo que se van a apuntar, o que ya les ha enganchado”, explica.

Tarifas y socios

En cuanto a las tarifas que ofrece el centro, cuenta que están las mensuales, en las que se paga una cuota mensual diferente según el número de accesos que quiera o necesite el usuario (5, 9, 13 o 18). Además, existe la opción de coger bonos de accesos, de 10 por ejemplo, enfocados al público que visita el gimnasio de forma más esporádica.

Fernández también explica que se puede pedir una prueba gratuita para que la gente pueda visitar el local y conocer las disciplinas.

Sin duda, desde Cierzo Fitness club celebran la buena acogida del nuevo centro en la City: “Anunciamos la apertura hace varios meses, y ya teníamos gente inscrita desde verano. Hemos abierto con más de 50 socios inscritos, antes de abrir. Estos días está habiendo mucho movimiento y a lo largo de la semana superaremos el centenar de socios”.